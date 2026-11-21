ترفيه

كل سنة ورمضان يجيب معاه مسلسلات حلوة، بس هالمرة الوضع غير. الأسماء النسائية اللي ورا الكاميرا قاعدة تثبت نفسها بقوة لدراما رمضان 2027. مو بس كاميرات، لا، حتى في الكتابة والإخراج والإنتاج. الوضع صاير مولع!

فريق نسائي كامل لمسلسل ريهام عبد الغفور

أجدد الأخبار تقول إن مسلسل ريهام عبد الغفور اللي اسمه المبدئي "الصور الشخصية لمريم" بيكون قصة اجتماعية في خمسة عشر حلقة. الحلو بالموضوع، إن الكاتبة مريم نعوم والمخرجة مريم الباجوري بيشتغلون مع بعض. هذا اجتماع بنات، أكيد بيطلع شغل مرتب ومختلف! ريهام بترجع للساحة بعد مسلسلها "حكاية نرجس" اللي عرض في رمضان 2026،

كاملة أبو ذكري وسيرة "مصطفى محمود"

المخرجة الكبيرة كاملة أبو ذكري، اللي نعرفها من أعمال قوية زي "بطلوع الروح" عام 2022، بترجع للدراما بمسلسل "بين الشك واليقين". المسلسل هذا بيتكلم عن سيرة المفكر مصطفى محمود، وحمزة العيلي هو اللي بيلعب دوره. التصوير بدأ في أكتوبر اللي فات، وشكلنا بنشوف عمل عميق ومختلف من كاملة.

نادين جابر وماغي بو غصن في "الريسة"

الكاتبة اللبنانية نادين جابر مستمرة بوجودها القوي بمسلسل "الريسة"، واللي بيجمعها مرة ثانية مع النجمة ماغي بو غصن والمخرج فيليب أسمر. بعد نجاحاتهم مع بعض في "للموت" و"ع أمل"، نادين بتدخل جو شعبي جديد، ومتحمسين نشوف كيف بيكون المزيج بين الدراما والكوميديا. ماغي كشفت عن أسماء حلوة بالمسلسل زي ندى أبو فرحات وماريلين نعمان.

رشا شربتجي وسامر رضوان: عودة بعد سنين

أما على الصعيد السوري، المخرجة رشا شربتجي بترجع تشتغل مع الكاتب سامر رضوان بعد اثني عشر سنة من آخر عمل جمعهم، اللي هو الجزء الثاني من مسلسل "الولادة من الخاصرة". هالمرة بيقدمون مسلسل "كولومبيا". رشا عبرت عن سعادتها بهذا التعاون ووصفته بأنه رحلة جديدة مع شريك نجاح قديم، وأعمالهما السابقة ارتبطت بطرح قضايا اجتماعية وسياسية شائكة.

نور شيشكلي وغياب تسع سنين

بالدراما الخليجية، بنشوف الكاتبة السورية نور شيشكلي بترجع بعد غياب تسع سنين كاملة! اسمها ارتبط بمسلسل "الغريبة" اللي بتكون بطولته لنور الغندور ومعها علي كاكولي. المسلسل هذا خمسة عشر حلقة وإخراج إيلي السمعان. متخيلين تسع سنين بعيدة عن الساحة؟ أكيد عندها كلام كثير بتقدمه لنا.

إلهام الفضالة ومريم القلاف في "خيانة مؤجلة"

الكاتبة مريم القلاف بتكتب مسلسل "خيانة مؤجلة" اللي إلهام الفضالة بتلعب بطولته. إلهام كشفت عن الخبر بنفسها على انستجرام ونزلت صور مع صناع العمل، ومعاها نجوم زي شيماء علي ومرام البلوشي.

هيا ولؤلؤة عبد السلام: الأخوات يتقاسمون الأدوار

شوفوا كيف الأخوات هيا عبد السلام ولؤلؤة عبد السلام جايين ومتقاسمين الأدوار! هيا هي اللي بتكتب وبتلعب دور البطولة في مسلسل "كابتن ماجد" (اسم مبدئي)، ولؤلؤة أختها هي اللي بتخرجه. عمل كوميدي اجتماعي عن الحياة اليومية، ومعاهم فؤاد علي وأحمد العوضي. يا حليلهم، أكيد بيكون جوهم فلة!

هبة مشاري حمادة وروايتها "البنت أم راسين"

الكاتبة الكويتية هبة مشاري حمادة، ما تتوقف عن الإبداع. هالمرة بتدخل رمضان 2027 بمسلسل "البنت أم راسين" واللي هي نفسها كاتبة قصته الأصلية كرواية. خمسة عشر حلقة وإخراج التونسي الأسعد الوسلاتي. التحضيرات كانت بتهدف لبدء التصوير في السعودية في أكتوبر اللي فات. متوقعين نشوف قصة عميقة ومختلفة.

سلمى الكاشف وأول تجاربها في "ميس هناء"

المخرجة سلمى الكاشف بتقدم أول تجربة لها في إخراج الدراما التلفزيونية بمسلسل "ميس هناء" بعد شغلها في السينما. التصوير بدأ في 13 نوفمبر اللي فات، وأسماء جلال بتلعب أول بطولة مطلقة لها. المسلسل كوميدي اجتماعي عائلي في خمسة عشر حلقة، وشكله بيكون شي حلو ومختلف.

بصراحة، هالكم الهائل من المواهب النسائية ورا الكاميرا لرمضان 2027 شي يبرد القلب ويخلينا نتحمس ونقول: "الجو مولع يا جماعة! أي مسلسل بيشدكم أكثر شي هالسنة؟"