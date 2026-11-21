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يا جماعة الخير، لو فيه فنان يعرف كيف يوصل للقلب، فهو أكيد راشد الماجد. حفله في البحرين ما كان مجرد ليلة طرب عادية، لا والله، كان قصة حب بين فنان وجمهوره ترويها الابتسامات، وترند 'إكس' اللي ولّع الدنيا.

الخبر اللي وصل لنا عن تصدر حفله الترند في البحرين، كان متوقعًا صراحةً، لأنه من قبل ما يوصلنا هالخبر، كانت ابتسامته على المسرح تحكي حكايات! راشد قدام المايك، ويرسم بيديه قلب لجمهوره. حركة بسيطة بس تختصر سنين وسنين من العلاقة القوية اللي بينا وبينه. كأنه يقول: 'أنتم في القلب، وهذا الغناء كله لكم'. مو بس نحب صوته اللي يدخل الروح، حتى تفاصيله الصغيرة في الحضور نحبها، طريقة استقباله للحب اللي يجيه، والألفة اللي تخلينا نحس إننا نعرفه من زمان، حتى لو ما قابلناه أبدًا.

الماجد: ملك المسرح اللي يعرف الجمهور وش يبي

راشد الماجد يدخل المسرح وهو شايل كنوز من الأغاني اللي رافقتنا في كل لحظة، في قصصنا. يكفي إنه يبدأ يغني، وكل واحد فينا يلاقي نفسه في صوته، كأن الأغنية انكتبت له شخصيًا. هذي المكانة، يا أصدقائي، ما تتلخص بلقب معين؛ هذي حصيلة مشوار فني طويل قدر فيه راشد إنه يبقى قريب من الناس. كل ما ذكرت اسمه، يجي في بالنا الطرب والفرح والشوق. وفي البحرين، تأكد هالشي أكثر، يوم تصدّر الحفل الترند رقم واحد على منصة 'إكس'. هذا مو مجرد رقم، هذا عنوان ثاني لقصة حب قوية بين الفنان ومحبيه.

الجمهور اللي حضر، واللي تفاعل على السوشيال ميديا، كان يبغى يشارك العالم فرحته براشد، ويبغى يقول بطريقته الخاصة: 'يا عالم، هذا الفنان له مكانة خاصة عندنا، ما في غيره'.

روتانا لايف: شغل نظيف يرفع الراس

ووعشان نكون صريحين، تستاهل روتانا كل التقدير على هالنجاح. اختيار الأسماء الفنية الكبيرة هذي مسؤولية، وتقديمهم في الحفلات مسؤولية أكبر بكثير. الجمهور يجي وهو عنده توقعات خيالية، والفنان اللي له تاريخ كبير، لازم يتقدم بطريقة تليق باسمه ومسيرته. هنا بالضبط تظهر خبرة روتانا؛ يعرفون كيف يجمعون اسم كبير مع لقاء الكل ينتظره، ويهتمون بكل تفصيل عشان أثر السهرة يبقى حتى بعد ما تخلص. مع راشد الماجد، صار الاختيار مكتمل: فنان عنده رصيد حب ما يخلص، وجمهور يقدر أصالة صوته ويلاقي في أغانيه جزء من حكايته. صراحة، شغل مرتب ويبيض الوجه!

جمهور البحرين: أنتم شركاء النجاح الحقيقيين

ومن الجميل نشوف اسم بحجم راشد الماجد، تحيط به جهة تنظيمية تفهم قيمته وحضوره. العلاقة الناجحة بين الفنان والمنظم، هي اللي تبنى على الثقة والاحترام والعمل الجاد، وثمرتها تبان في الصورة النهائية اللي توصل للناس، وفي الحماس اللي يرافق الحفل ويكمل حتى بعده. والتحية الكبيرة لكل اللي وقفوا ورا هالنجاح، من الإدارة للتنسيق، للفرق الفنية والتقنية والإعلامية، كل واحد له جهد يستاهل إنه ينذكر ويشكر. صحيح الفنان هو اللي يكون في الواجهة، بس من الوفاء نلتفت للي تعبوا عشان اللقاء هذا يتم ويكتمل.

وجمهور البحرين، أنتم تستاهلون تحية خاصة ومليانة حب! أنتم شركاء الفنان في فرحته، أنتم اللي تاخذون الأغنية من المسرح وتخلونها تعيش في سواليفكم، ومقاطع الفيديو، ورسائل الأصحاب. بهذا الحب، الاحتفال يستمر، والحفلة تصير جزء من حياة الناس.

يا راشد، نفرح لنجاحك من قلب لأن صوتك صار جزء من حياتنا وتفاصيلها. ابتسامتك، ولقاءاتك مع محبيك، وكل تقدير يجيك، نفرح فيه كأننا إحنا اللي حققناه. مبارك لك هالنجاح الكبير، ومبارك لروتانا وكل اللي ساهموا فيه؛ تستاهلون كل الشكر على هاللقاء اللي يستاهل مليون احتفال. وأجمل شي في الصورة كلها، هو ذاك القلب اللي رسمته بيدينك… كأنك ترد لنا شوية من حبنا لك. يا راشد، كثر من الغناء والفرح، ترى لسه في قلوب محبينك متسع لكل أغنية جديدة، ولكل إطلالة، ولكل موعد جديد معاك.