ترفيه

الممثلين محمد الشهري وميلا الزهراني رجعوا لنا بمسلسل كوميدي رومانسي سعودي جديد بعنوان «أحلى نصيب»، اللي من يوم ما بدأت أحداثه وكل شي فيه ماشي بالعكس! تبدأ القصة بلقاء عابر في طيارة رايحة للرياض، وما يتوقع أحد إن هذا اللقاء البسيط بيقلب الدنيا. تتفق نورة وراكان على زواج لمدة ستة أشهر بس، بس الخطط ما تمشي زي ما نتوقع دايماً، صح؟

تتعقد الأمور لما راكان يروح يقدم ولد نورة، سالم، لعائلته على إنه ولده! ومن هنا تبدأ المواجهات العائلية والمشاعر اللي ما كانت في الحسبان. نورة أساساً راجعة للرياض مع ولدها سالم بعد ما انفصلت عن زوجها، وراكان كان يحاول يتفادى الزواج التقليدي اللي أهله يبغونه له. عشان كذا، يعرض عليها الزواج المؤقت هذا، وهي توافق بشرط إنها تقدر تطلب الطلاق في أي وقت تبغاه. يا سلام على التخطيط! بس هذا كله بيواجه أول اختبار على مائدة عائلة راكان، لما تتضارب روايتاهما عن الزواج.

المشاعر ما تعرف اتفاقيات

على جنب ثاني، يتجدد خلاف نورة مع أبوها فلاح، وولدها سالم يصير جزء من المشكلة العائلية هذي. وبينما راكان ونورة يحاولون يقنعون عائلاتهم بقصتهم المتضاربة، تبدأ علاقتهم تتغير شوي شوي، والمشاعر اللي بينهم تبدأ تتجاوز حدود الاتفاق اللي سووه. محمد الشهري اللي يؤدي دور راكان، قال إن اللي جذبه للدور هو كيف تتطور مشاعر راكان ونورة مع المواقف اليومية والخلافات اللي تصير بينهم. المسلسل قاعد يطرح سؤال مهم: هل نختار الزواج التقليدي ولا الزواج عن حب؟

أما ميلا الزهراني اللي تجسّد شخصية نورة، فتقول إن الأمومة هي نقطة تحول كبيرة في حياة نورة، وتخليها تراجع قراراتها وتتحمل مسؤوليتها. والأهم إنها عشان تبني شخصيتها صح، تجنبت تشوف النسخة التركية الأصلية للمسلسل عشان أداءها يكون نابع من فهمها الخاص للشخصية. يا ليت كل الممثلين كذا!

نجوم كبار وتصوير في كل مكان

المسلسل مو بس بطولة محمد الشهري وميلا الزهراني، فيه كوكبة من النجوم الكبار. عبدالله السدحان يلعب دور فلاح، أبو نورة، وعبدالإله السناني يجسد شخصية فيصل، أبو راكان. هند محمد تؤدي دور نوال، زوجة فيصل، وليلى السلمان نشوفها بدور سلوى، جدة راكان. وعندنا زهرة عرفات بدور هيلة، ومهند الحمدي بدور فهد، طليق نورة. وغيرهم كثير مثل غادة الملا، وسعد الشطي، وسمية رضا، وترف العبيدي، والعنود عبدالحكيم اللي أدّت دور سلمى وقالت إن التصوير شمل الرياض وحائل وضرما، وحتى تركيا!

المسلسل من إخراج جودت مرجان، وهو النسخة السعودية المعربة من المسلسل التركي الرومانسي الكوميدي الشهير «العشق مجددًا» (Aşk Yeniden). النسخة التركية كانت تبدأ بلقاء زينب وفاتح وهم راجعين من أمريكا لتركيا، لكن نسختنا السعودية تبدأ بالرحلة للرياض. مسلسل «أحلى نصيب» بدأ عرضه يوم الأحد 4 أكتوبر 2026 على قناة «MBC1» ومنصة «MBC شاهد»، وينعرض من الأحد للخميس الساعة ثمانية بالليل بتوقيت السعودية. المسلسل مكون من تسعين حلقة زي ما أكدوا لنا عبدالله السدحان وعبدالإله السناني. بس صراحة، مين فينا ما يحب الزواج المؤقت اللي يقلب الدنيا؟