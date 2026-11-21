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ما شاء الله على أخطبوط العود، ما يوقف! الفنان السعودي عبادي الجوهر متجه للكويت عشان يحيي أمسية غنائية جديدة، وكلنا حماس نشوف إيش بيقدم لنا. الحفل بيكون بتاريخ 17 ديسمبر 2026، على مسرح السور، واللي بيميزه إنه أول ظهور له على هذا المسرح، يعني ليلة تاريخية بامتياز!

هذا النشاط الفني المكثف من الجوهر يجي بعد مشاركته الأخيرة في فعاليات موسم الرياض بنسخته السابعة. يعني الرجل حرفياً قاعد يطربنا من مكان لمكان، وجدوله فل وما يمزح.

عبادي الجوهر وعوده: ليلة طربية غير كل مرة

أمسية الكويت حملت عنوان «عبادي الجوهر وعوده»، وهالاسم لحاله كافي عشان نعرف نوع الطرب اللي راح نعيشه. معروف عن الجوهر ارتباط اسمه الوثيق بالعزف على العود وأداء الطرب الأصيل، ورصيده الغنائي اللي خلاه واحد من أبرز الأسماء في الأغنية الخليجية. الإعلان عن الحفل كان من شركة "روتانا"، اللي كشفت التفاصيل الرسمية عبر حسابها على منصة "إكس"، ووصفوا الليلة المرتقبة بأنها موعد مختلف مع الطرب والموسيقى.

الجهة المنظمة، شركة "إيفنتكوم"، حددت يوم الخميس 17 ديسمبر 2026 موعد الأمسية، والتذاكر يقولون بتنزل قريب، يعني جهزوا جيوبكم واستعدوا للمشوار. الأكيد إنها فرصة ولا أروع للجمهور الكويتي يستمتع بأعمال فنان العرب في لقاء مباشر على خشبة مسرح السور، وهو أول ظهور للجوهر على هذا المسرح.

من الرياض للكويت.. جدوله فل وما يمزح!

الجوهر ما يريح أبداً، قبل هالأمسية الكويتية بكم أسبوع، كان نجم من نجوم موسم الرياض السابع. أحيا حفل رهيب بتاريخ 6 نوفمبر 2026، على مسرح محمد عبده أرينا في الرياض، وشاركته النجمة ناتاشا. الحضور وقتها كان متفاعل بقوة مع أغانيه، وكانت ليلة طربية جمعت بين فنانين كبار ضمن برنامج حفلات الموسم اللي ما يتوقف. يعني الجوهر قاعد يثبت وجوده بقوة على مسارح المنطقة، كل أمسية أحلى من اللي قبلها.

موسم الرياض: فعاليات متنوعة قبل وبعد الجوهر

بمناسبة فعاليات موسم الرياض، النسخة السابعة هذي شهدت بدايات قوية بحفلات ما تتفوت. مثلاً، شفنا عودة الفنان اللبناني فضل شاكر بعد غياب 14 سنة، وأحيا أمسيتين على مسرح أبو بكر سالم يومي 22 و23 أكتوبر 2026، واستقطب الحفلان حضورًا جماهيريًا واسعًا. وهذي ما هي كل الحفلات، الموسم كمان بيستضيف الفنان السعودي خالد عبد الرحمن في حفل بعنوان ليلة خالديات، واللي بيكون بتاريخ 26 نوفمبر 2026. الموسم ما شاء الله عليه ما قصر، جايب لنا من كل بستان زهرة، ومن كل مدرسة غنائية فنان. وعبادي الجوهر بين مشاركته الأخيرة في الرياض واستعداده للكويت، قاعد يواصل نشاطه الفني ويطربنا بكل مكان، فمين فيكم بيجهز شنطته للجوهر في الكويت؟