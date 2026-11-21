ترفيه

بعد ما شفناهم في أجواء الغموض والتوتر، النجوم يعقوب الفرحان وليلى عبدالله يرجعون لنا بتجربة درامية جديدة كليًا، من خلال مسلسل "كذبتي الحلوة" اللي بينعرض في رمضان 2027 حصريًا على منصة "شاشا".

المسلسل الجديد، اللي بيتكون من ست حلقات، بيودعنا أجواء الرعب النفسي والانتقام اللي شفناها في "النفس المطمئنة"، وبيدخلنا عالم الرومانسية والكوميديا اللي مزيجها بيكون مواقف طريفة وعلاقات عاطفية خفيفة. الصراحة هالتحول بيخلينا متحمسين نشوف كيف بيضبطون الجو الجديد.

منصة "شاشا" شوقتنا أكثر ونزلت أول لمحات من العمل، سواء كانت ملصقات أو صور من كواليس التصوير، بالتزامن مع إعلانهم عن العرض في رمضان 2027. المسلسل من إخراج المخرج المصري حسين المنباوي، وكتبت المعالجة الدرامية والسيناريو مريم نعوم، بمشاركة بثينة العيسى في كتابة الحوار والإشراف الثقافي.

صح إننا متحمسين للعمل الجديد، بس ما ننسى أن تعاونهم اللي فات في مسلسل "النفس المطمئنة" ما خلا من الجدل. تحديدًا، بسبب مشهد في الحلقة الرابعة ظهر فيه جواز سفر سلطنة عُمان في سياق يخص السحر والشعوذة، وهالشيء أثار اعتراضات من متابعين عُمانيين. وقتها، المخرج سعيد الماروق ومنصة "شاشا" قدموا اعتذار وتوضيح أكدوا فيه إن ظهور الجواز كان خطأ غير مقصود.

يا ترى هالثنائي القوي بيضبط معهم جو الكوميديا والرومانسية بنفس القوة اللي شفناها منهم في الدراما المعقدة؟ متحمسين نشوف الإبداع الجاي!