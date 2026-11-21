ترفيه

نوال الكويتية صوتها ترك بصمة قوية في أغانينا. صح رصيدها من الأغاني المنفردة كبير، بس الصراحة تجاربها الغنائية المشتركة لها جو ثاني عند الفانز. دويتواتها جمعتها بأصوات غير، وبعضها تخطى سنوات طويلة من إصداره وظل حاضر في ذاكرة الجمهور، زي «كان ودي نلتقي» و«أحاول» و«كل ما في الأمر».

من أهم الأسباب اللي تخلي دويتو نوال يبقى بالذاكرة، توقيت بعضها اللي كان سبّاق. تخيل في عام 1996، نوال الكويتية نزّلت أغنية «كان ودي نلتقي» مع الفنان عبدالله رشاد. في ذاك الوقت، الدويتو ما كان دارج لكن هذا العمل بكلمات علي عسيري وألحان خالد عبدالكريم، كان نموذج مبكر للدويتو العاطفي الخليجي اللي يجمع صوتين مختلفين. ونجاحها ما كان بس عشان الأغنية حلوة، الفيديو كليب اللي نزل معاها ساعدها توصل لجمهور أكبر برا الخليج. هالتجربة قدمتها نوال في مرحلة كانت فيها الأعمال المنفردة هي الأكثر حضورا، وخلت «كان ودي نلتقي» ترتبط ببدايات الدويتو الخليجي الحديث.

بعد خمس سنين، في 2001، نوال خاضت تجربة ثانية مع الفنان اللبناني فضل شاكر بأغنية «أحاول» اللي كتب كلماتها العاني ولحنها أحمد الهرمي. هنا السر كان في خلطة الصوتين اللي كل واحد فيهم له طابعه الخاص. نوال بإحساسها الهادي وطريقتها الفريدة في الغناء، وفضل شاكر بصوته اللي يميل للشجن والعمق العاطفي. هذا الاختلاف ما كان عائق أبداً، بالعكس أعطى الأغنية مساحة للتبادل بين الطرفين، خصوصًا في الجمل اللي أصواتهم تتقاطع فيها. تحس العمل كأنه حوار بين شخصين يعيشون نفس الإحساس بس كل واحد من زاويته. وهالأغنية رجعت بقوة في 23 أكتوبر اللي راح، يوم نوال فاجأت جمهور حفل فضل شاكر بالرياض، وشاركت معاه الغناء. يومها نوال وصفت فضل قدام الجمهور بـ«صوت العشاق»، يا سلام على اللحظة اللي رجعت كل الذكريات الحلوة.

نوال لها كيمياء خاصة مع بعض الفنانين، زي عبدالله الرويشد. تعاونوا في أكثر من عمل زي «حبيبة قلبي» و«وينك إنت». هذي اللقاءات تختلف عن غيرها لأنهم ينتمون لنفس المدرسة الغنائية الكويتية، وكل واحد فيهم خبير بالأغنية الخليجية. هنا التميز مو بالفرق الكبير بين الأصوات، زي ما صار مع فضل شاكر، لا، هنا التميز في التقاء صوتين كل واحد فيهم فاهم جو الثاني تمام. هالشي يعطيهم مساحة أكبر للانسجام، خاصة لما يتبادلون الجمل الغنائية أو يتشاركون نفس الإحساس. تحس العلاقة الفنية بينهم ممتدة، مو بس مشاركة عابرة.

وفي 2015، اجتمعت نوال مع رابح صقر في أغنية «كل ما في الأمر»، اللي كتب كلماتها تركي آل الشيخ ولحنها رابح صقر ووزعها هشام السكران. هاللقاء ما كان أول مرة يتعاونون، رابح سبق أن لحّن لنوال وتعاونا في عدد من الأعمال منذ التسعينيات. يعني الدويتو هذا كان امتداد لتفاهم فني سابق، بس هالمرة انتقل من التلحين للغناء المشترك. الأغنية حملت لمسات رابح صقر الرومانسية اللي اشتهر فيها، مع مساحة واضحة لصوت نوال. وطبعاً لما يجتمع فنانين بحجم نوال ورابح، اللي كل واحد فيهم له قاعدة جماهيرية واسعة، يعطي العمل قيمة خاصة. وما اكتفوا بالتسجيل بس، غنوها على المسرح في حفلات مشتركة، وهالشي أعطاها حياة ثانية وخلّى الجمهور يعيش التفاعل بينهم لايف.

لما نطلع على كل تجارب نوال المشتركة، بنلاقي إنه ما فيه وصفة سحرية واحدة تفسر نجاحها. «أحاول» نجحت عشان التباين بين الصوتين، بينما «كل ما في الأمر» نجحت بسبب علاقة فنية سابقة عميقة. وتعاونها مع عبدالله الرويشد، استفاد من تقارب التجربة والبيئة الموسيقية. وهنا تبان نقطة قوة الدويتو الحقيقية: إنه يحط صوت الفنان في مساحة جديدة، ويخليه يتفاعل مع طريقة أداء مختلفة، بدل ما يعتمد على المساحة اللي متعود عليها بأعماله المنفردة. وهذا الشي اللي خلى رجعة «أحاول» بعد ربع قرن من نزولها شي لافت. الأغنية ما احتاجت تغيير كلماتها أو توزيعها عشان ترجع بقوة، مجرد اجتماع نوال وفضل مرة ثانية كان كافي يرجع الجمهور للّحظة الأولى. يعني نوال تعرف كيف تخلينا نسمع الفنان اللي نحبه بأسلوب جديد وغير متوقع، وتخلق لنا لحظات تعلق بالذاكرة، خصوصًا لما تكون الكلمات واللحن مبنيين على تبادل حلو بين الطرفين.

هل فيه دويتو لنوال الكويتية تتمنى يرجع للحياة مرة ثانية؟