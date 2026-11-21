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بعد أكثر من ثلاثين سنة على مغامرات كيفن ماكاليستر مع لصوص البيت، يبدو إن النجم ماكولاي كولكين بيرجع لنا صدمة قوية ومب طبيعية. ديزني، يا جماعة، شغالة على جزء جديد من فيلم Home Alone اللي كلنا نحبه، وماكولاي كولكين مشارك فيه! والشخصية ارتبط بها جيل كامل وصارت من أبرز أيقونات أفلام موسم العطلات حول العالم.

مجلة Variety كشفت إن ديزني قاعدة تطور جزء جديد من السلسلة الأسطورية هذي، اللي نجحت وبقوة تجمع قاعدة جماهيرية ضخمة من الكبار والصغار. وماكولاي كولكين، بطل الفيلم الأصلي، بيشارك مع الثنائي سيث روغن وإيفان غولدبرغ اللي شغالين على السيناريو، وكمان بينتجون الفيلم من خلال شركتهم Point Grey.

بس لسى ما فيه تفاصيل عن القصة أو أسماء النجوم المشاركين، وديزني رفضت التعليق على الأخبار. المهم، روغن وغولدبرغ لازم ينتهون من التحضيرات لفيلمهم الكوميدي الجديد اللي يمزج بين الرعب والكوميديا لصالح شركة Universal أول، وهما كمان اللي بيخرجونه، وبعدين يتفرغون لـ Home Alone.

خلونا نرجع بالذاكرة شوي، كيفن ذاك الولد اللي نسته عائلته وما صحّته عشان يسافرون، ولقى نفسه لحاله بالبيت. بعدها تولى حماية البيت من لصوص الأعياد المعروفين بـ Wet Bandits، اللي كانوا غبيين ومخططين فاشلين، ولعب أدوارهم جو بيشي ودانيال ستيرن. الفلم الأصلي أخرجه كريس كولومبوس وكتبه جون هيوز، وشارك فيه كمان كاثرين أوهارا، جون هيرد، وروبرت بلوسوم.

أشارت تقارير صحفية في صيف العام الماضي إلى أن ماكولاي كولكين يفكر في العودة إلى سلسلة Home Alone، والتكهنات رجعت أقوى مؤخراً لما طلع بإعلان كريسماس لواحد من المطاعم، ومثل فيه شخصية كيفن ماكاليستر وهو رجال كبير. يا ترى الجزء الجديد بيكون بنفس قوة الأول، ولا بيخرب ذكريات طفولتنا؟