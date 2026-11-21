إيلوندا تدين بشهرتها العالمية لرؤية سبيروس كوكوتوس وثلاثة فنادق أيقونية: إيلوندا ماري، بورتو إيلوندا، وإيلوندا بينينسولا.

فندق إيلوندا ماري كان رائداً في تقديم البنغلو مع مسابح خاصة. في عام 1992، قدم فندق بورتو إيلوندا غرفاً بمسابح خاصة وأول ملعب غولف فندقي في كيريت. ويبرز فندق إيلوندا بينينسولا بفضل فيلاته الفريدة المطلة على البحر، والتي تحتوي على مسابح خاصة وحدائق واسعة.

ليدي غاغا، ريانا، كريستيانو رونالدو، تشارليز ثيرون، ماريا كاري، باميلا أندرسون وأندريا بوتشيلي هم مجرد بعض الأسماء الشهيرة التي ارتبطت بإيلوندا.

اليوم، يكمل كل من سبا سيكس سنسز، ومطعم إيل بورو توسكان بيسترو التابع لعائلة فيراغامو، وسوموسان التجربة.

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