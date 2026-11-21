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يا جماعة الخير، إلهام الفضالة راجعة لنا بقوة! أعلنت نجمة الدراما الكويتية عن مسلسلها الجديد اللي بيحمل اسم "خيانة مؤجلة"، والكل صار يتكلم عن موعد العرض اللي بيكون في الموسم الرمضاني لعام 2027.

من المتوقع إن عمليات التصوير للمسلسل تنطلق خلال النصف الثاني من نوفمبر 2026، بعد ما يخلصون من كل التحضيرات والتجهيزات الفنية عشان يكون العمل جاهز للاستكمال قبل دخولنا في أجواء رمضان 2027.

إلهام الفضالة بنفسها هي اللي كشفت عن الخبر، ونشرت على حسابها الرسمي في إنستغرام صور جمعتها بفريق العمل أثناء التحضيرات. وأرفقتها بتعليق كشفت فيه عن مشاركتها في المسلسل المقرر عرضه في رمضان 2027 مع الكاتبة مريم القلاف والمخرج محمد دحام الشمري وعدد كبير من الفنانين. يعني بصراحة، الكاست لحاله حكاية!

الغريب إن إلهام ما كشفت لنا ولا تفصيلة عن قصة المسلسل أو حتى طبيعة الشخصيات اللي بتجسدها، وكمان الجهة المنتجة ما أعلنت عن عدد الحلقات أو إذا كان العمل بيكون دراما طويلة ولا قصيرة. يعني ورطتنا وخلتنا على نار انتظار التفاصيل!

المسلسل بيضم كوكبة من النجوم الخليجيين، فبالإضافة لإلهام الفضالة، بتشوفون شيماء علي، ومرام البلوشي، وشهاب جوهر، ومحمد الدوسري، وحصة النبهان، وغرور صفر، وفضل جوهر، وعدد ثاني من الفنانين. السيناريو من إبداع مريم القلاف، والإخراج تحت قيادة محمد دحام الشمري، أما الإنتاج فبيكون لشركة تالنت برودكشن.

خبر المسلسل الجديد هذا أثار حماس متابعين إلهام، اللي تفاعلوا مع صورها ، وواضح إنهم متحمسين يعرفون وش السالفة وشخصيات أبطالهم المفضلة.

إلهام الفضالة بهالعمل بتثبت حضورها القوي في الدراما التلفزيونية، وهي اللي امتدت مسيرتها الفنية لنحو 25 عاما، وشاركت في عدد كبير من المسلسلات الكويتية والخليجية، زي مسلسل "ثمن عمري" اللي نزل في 2002. مين مستعد لماراثون رمضان 2027؟