ترفيه

الفنان ناصر الدوسري، اللي الفترة هذي مو مخلينا نرتاح من كثر أعماله، وثّق مشاركته بمسرحية «دكان الألعاب» ونشر صورًا على حسابه بإنستغرام. الصور هذي ما كانت عادية أبدًا، لأنها كانت مع أبطال العرض كلهم، وجاءت بالتزامن مع تقديم المسرحية ضمن فعاليات موسم الرياض في نسخته السابعة. يعني بالعربي الفصيح، ما جلس لحاله، لازم يورينا كيف الأجواء حماس!

ناصر الدوسري ما قصر أبدًا، وعبر عن سعادته الجنونية بالتفاعل الجماهيري مع عروض «دكان الألعاب» بموسم الرياض. شكر الجمهور السعودي على حضورهم ودعمهم اللي يقول عنه: محبتهم هي اللي تميز تجربته المسرحية وتخليها ناجحة! وكأنه يبي يأكد لنا إن العروض مستمرة بقوة، كتب: «مستمرين معاكم، والقادم أجمل بإذن الله.. ننتظركم بكل حب دكان الألعاب موسم الرياض». يعني اللي ما شافها للحين، الحقوا!

بس لحظة، التفاعل ما كان بس من الجمهور! الفنان بدر الشعيبي، اللي هو بعد جزء من طاقم العمل، علّق على الصور ووجه رسالة خاصة لناصر، وصفه فيها بـ «عشرة عمري ونجمي». يا لبيه على الصداقة والدعم! مو بس كذا، المتابعين كمان عبروا عن إعجابهم الكبير بحضوره وأدائه المسرحي. الصراحة، اللي شاف «دكان الألعاب» يدري إنها مو أي مسرحية، هذي تجربة تجمع التمثيل بالغناء والاستعراض، وكل هذا في قصة دكان قديم مهدد بالهدم، بس فجأة يكتشف سامي ونور عالم ثاني من الألعاب والذكريات، وتبدأ رحلة مليانة مغامرات وخيال وحنين لأيام الطفولة. يعني كأنها فيلم ديزني على المسرح!

وهذا الإبداع كله وراه ناس بطلة: القصة لرزان مبارك، التأليف لجاسم الجلاهمة، والإخراج لمحمد جمال الشطي. وطبعًا ما ننسى النجوم المشاركين بالبطولة: بدر الشعيبي، شجون الهاجري، ناصر الدوسري، رهف محمد، مصعب المالكي، محمد الشعيبي، وفهد الصالح. قائمة أبطال ما تمزح! وبما أن ناصر الدوسري ما يحب يوقف، هو حاليًا قاعد يجهز لعمل فني جديد، مسلسل «الساعة الأخيرة»، اللي خلص تصويره خلاص. هالعمل شكله حيكون حماسي لأبعد الحدود، لأنه دراما بوليسية على أكشن وتشويق، وبيجينا في عشر حلقات بس! يعني حلقة ورى حلقة ما نوقف.

المسلسل هذا بيجمع كوكبة من النجوم، منهم: عبدالمحسن النمر، ناصر الدوسري نفسه، حسن عسيري، فاطمة الشريف، فيصل الدوخي، أيمن مطهر، بدر محسن، عزيز بحيص، سراء العتيبي، سجا العتيبي، وليد قشران، سعيد صالح، وفيصل الدغريري. والتأليف لعلاء حمزة، والإخراج لكولين، وإنتاج شركة الصدف. يعني من الآخر، ناصر الدوسري ناوي يسوي لنا موسم كامل من المتعة! تتوقعون «الساعة الأخيرة» بيكون بقوة «دكان الألعاب»؟