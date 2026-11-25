ترفيه

معرض «جسور الحضارات للفنون» انطلق في القاهرة، وكان صراحةً إثبات إن الفن يقدر يقرّب بين الناس والحضارات أكثر من أي شيء ثاني. شارك فيه أكثر من ستين فنان وفنانة تشكيلية، كفو عليهم كلهم، من السعودية ومصر وروسيا، وتخيلوا إن نصهم تقريبًا، حوالي ثلاثين فنان وفنانة، كانوا من بلدنا!

ركز الفنانون السعوديون في لوحاتهم على تاريخ المملكة العريق، ورموزنا اللي ترفع الراس، وموروثنا الوطني الأصيل اللي ممتد عبر الأجيال. يعني مو بس رسموا لوحات، لا، كانوا يحكون قصص! شفنا كيف جسّدوا الإرث الإسلامي والمواقع التاريخية اللي كلنا نعتز فيها زي الحرمين الشريفين، وحتى النهضة الحضارية اللي نعيشها دحين، لا واللي حمسنا زيادة إنهم جابوا سيرة قطار الحرمين اللي يخدم ضيوف الرحمن.

غير كذا، ركزوا على موروثنا الثقافي، زي السدو النجدي اللي خيوطه ونقوشه لحالها حكاية، وكمان الموروث العمراني العظيم بقصر المصمك اللي يروي قصة تأسيس هويتنا ووطنيتنا. يا سلام على التفاصيل اللي توريك قد إيش تراثنا غني وماله نهاية.

الفنانين السعوديين قالوا إن هدفهم من المشاركة كان يعرفون الناس بهويتنا وتراثنا، ويورون الزوار والأجيال الجاية محطات مهمة من تاريخ المملكة. وحاولوا يقدمون الموروث الوطني بقوالب فنية عصرية، وهذا هو الشغل الصح! أكدوا كمان إن المعرض فرصة ذهبية لبناء جسور تواصل بين الفنانين من ثقافات مختلفة، عشان يتبادلون خبراتهم وإبداعاتهم، ويدعمون الحركة التشكيلية عندنا وفي العالم كله.

المعرض بشكل عام كان يهدف لتعزيز التواصل الحضاري وتبادل الخبرات الفنية. يعني مو بس فن، كان كمان درس كبير في كيف الفن ممكن يجمعنا. صراحة، فنانينا السعوديين كل مرة يثبتون إنهم قادرين يوصلون رسالتنا وثقافتنا للعالم بأبهى صورة. مين يقول إن الفن ما يغير الدنيا؟