ترفيه

بعد ما نورة زودتها شوي بكلماتها القاسية، ركان قرر يفكر جدياً بالانفصال، وهالشي خلى نفسيته تعبانة بالحيل رغم محاولات اللي حولهم يرجعون الموية لمجاريها. بصراحة، نورة أحياناً تبالغ بردة فعلها.

لكن الصدمة اللي ما كانت متوقعتها نورة أبداً، إن ركان مو بس زعلان، الرجال جد قاعد يفكر بالانفصال! يا ساتر. بعدها نورة استوعبت غلطها ورجعت لعقلها، واعتذرت للكل، خاصة صديقاتها فاتن وسلمى. وبدت تفكر معهم في الطريقة المناسبة عشان تصالح ركان وتتراجع عن أسلوبها الحاد.

لمى، أصغر وحدة بالعائلة، قررت تفزع لنورة وجابت فكرة مدري من وين: تسوي أغنية اعتذار باستخدام الذكاء الاصطناعي عشان نورة تغنيها لركان. فكرة كول، بس يا ترى بتنجح؟ لكن المفاجأة تأتي لما تكتشف نورة إن ركان مو موجود أصلاً بالبيت!

وهيلة قررت تروح بيت فلاح وتقعد عندهم كم يوم عشان تحاول تحل المشكلة بينها وبين بنتها نورة. بس المفاجأة إنها لقت نورة طالعة مع صديقاتها، يعني المشكلة صارت أكبر.

نورة ما استسلمت وقعدت تدور على ركان لين عرفت إنه عند صديقه أحمد. على طول راحت له أملاً في الحديث معه وإنهاء الخلاف، لكن أحمد وناصر اتفقوا يخبون الحقيقة عنها وقالوا لها ركان مو هنا. والغريب إن ركان نفسه هرب من الشباك عشان لا يواجهها! بالله هذا حل؟ كذا زاد الطين بلة وصارت المصالحة أصعب بكثير. يا ركان، ترى الهروب مو حل، صح ولا لا؟

المسلسل المكون من تسعين حلقة ينعرض من الأحد للخميس الساعة ثمانية مساءً بتوقيت السعودية على منصة MBC شاهد، ويدور حول ركان ونورة اللي يدخلون بزواج مؤقت لحل مشكلة، لكن اللي يبدأ كحل بسيط يتحول لتعقيد ومشاعر ما كانت بالحسبان. والممثلين المشاركين في النسخة العربية من مسلسل "العشق مجدداً" هم: محمد الشهري، ميلا الزهراني، عبدالله السدحان، عبدالاله السناني، مهند حمدي، زهرة عرفات، ليلى السلمان، وهند محمد، ومن إخراج جودت مرجان.

الوضع هذا بين ركان ونورة يبيله تدخل عاجل! تتوقعون الأغنية اللي بالذكاء الاصطناعي بتغير شي؟