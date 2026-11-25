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يا جماعة الخير، محمد حماقي قاعد يسوي شغل مو طبيعي! قبل يومين نزل أغنيته المصورة الجديدة «إلا قوليلي» على قناته بيوتيوب وكل المنصات الرقمية اللي تحبونها. وهذي الأغنية مو أي كلام، هذي تكملة لمسيرة نجاحه الرهيب اللي شفناها في 2026، اللي حرفيًا قلب الدنيا.

تذكرون ألبومه الأخير «سمعوني» اللي نزل في مايو 2026؟ يا ساتر، هذا الألبوم كان حكاية ثانية لحاله، فيه ثمانية عشر أغنية، وكل واحدة تقول الزود عندي. واللي مو طبيعي إن حماقي ما اكتفى بنجاحه لحاله، تعاون فيه مع نخبة مو بسيطة أبدًا من عمالقة صناعة الأغنية والموسيقى في عالمنا العربي. تتخيلون أسماء زي عمرو مصطفى وتامر حسين، وعزيز الشافعي، وأيمن بهجت قمر؟ هذا مو فريق عمل، هذا فريق أحلام يضمن لك إن الأغنية بتضرب في الصميم!

أما عن الأرقام، عاد هنا المصيبة الحلوة! منصة أنغامي فجرتها وأعلنت إن حماقي سجل نمو خرافي وصل فوق ألف وثلاثمائة بالمية في معدلات الاستماع خلال عام 2026 لحاله. يعني كل الناس كانت مشغولة تسمع له، وهذا بفضل أغاني ألبوم «سمعوني» اللي سيطرت على قائمة العشرين أغنية الأكثر استماعًا على المنصة، وصار الكل يدندنها. مين فينا ما سمع «بحرية» اللي جمعته مع الصوت الجبار شيرين عبد الوهاب، وإلا «بيقولولك إيه» اللي كلماتها تدخل القلب، أو أغنية «اوعى تنساني» اللي ما تقدر تطلع من راسك؟ يا ليل يا عين على هالروقان والجمال.

هذي الأرقام مو بس مجرد أرقام، هذي تبين لنا كيف الدنيا قاعدة تتغير بشكل سريع في صناعة الموسيقى العربية كلها. الحين المنصات الرقمية هي المقياس الأساسي لكل شيء، واللي يبغى يعرف مين النجم الصح اللي ماشي صح ويضرب بقوة، يطالع في أرقام الاستماع والمشاهدات. مو غريب أبدًا إن مجموع مشاهدات واستماعات ألبومات أكبر عشرة نجوم عرب وصل لأكثر من واحد وثلاثين مليار مرة، وهذا يورينا إن أذن الجمهور صارت رقمية بامتياز وتعرف وش تختار.

يعني بصراحة، حماقي قاعد يثبت كل مرة إنه فنان من طراز آخر، ومدرسة لحاله في عالم الغناء. كل أغنية ينزلها تكون ضربة معلم، و«إلا قوليلي» هذي ما تختلف عن البقية. متحمسين نشوف وش بيسوي بعد في الأيام الجاية، بس الأكيد إن «إلا قوليلي» بتكون على كل قوائم التشغيل عندنا! أنتم وش رايكم، أعجبتكم الأغنية ولا لسه يبغالكم كم مرة تسمعونها عشان تدخل مزاجكم؟