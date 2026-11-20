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يا جماعة، الخبر اللي وصل عن فناننا الكبير ماجد المهندس صدمني وخلاني أدعي له من كل قلبي. قدر الله وما شاء فعل، لكن للأسف، تعرض ماجد المهندس لوعكة صحية نقلته على طول للمستشفى، وهو حالياً موجود في العناية المركزة.

هذا الوضع الصحي استدعى إدارة أعماله تتخذ قرار صعب ومهم بتوقيف كل أنشطته الفنية، وهذا التوقيف بيكون لحد إشعار ثاني. ومن أهم الأنشطة اللي تأثرت، كان تأجيل حفلين كان مقرر يحييهم في بغداد، وتحددت لهم أيام 20 و21 نوفمبر.

كلنا نتمنى له الشفاء العاجل والرجوع بألف صحة وسلامة لساحته الفنية وجمهوره اللي بانتظاره. ماجد المهندس يستاهل كل خير، وندعي له ربي يقومه بالسلامة. تتوقعون متى راح يرجع يطربنا بصوته من جديد؟