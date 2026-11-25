ترفيه

يا جماعة، خلاص الويكند هذا محجوز ومستحيل نتحرك من قدام الشاشة! فيه حلقتين من العيار الثقيل جاية، والمضيفات إسعاد يونس ومنى الشاذلي.

نبدأ بضيفنا اللي وصل العالمية، المطرب سانت ليفانت، اللي بيطل يوم الأحد المقبل على قناة dmc ببرنامج "صاحبة السعادة". اللقاء هذا مو أي لقاء، بيتكلم عن رحلته الفنية المميزة اللي خلت الكل يتساءل كيف قدر يوصل لهالمكانة. يعني صراحة، كيف جمع بين ثقافات وأنماط موسيقية مختلفة لدرجة النجاح العالمي؟ هذا اللي بتكشفه الحلقة، خصوصًا وهو بيروي لنا عن جذوره العربية وكيف أثرت نشأته وثقافته على أعماله. الحلقة بتوضح لنا كيف قدر يقدم لون موسيقي خاص فيه، يجمع فيه بين هويتنا العربية الأصيلة والإيقاعات الغربية اللي تضرب بالصميم، عشان كذا صنع لنفسه مكانة مميزة على الساحة الموسيقية العالمية. الأجواء الفنية بالحلقة بتكون رهيبة، وبتكشف "صاحبة السعادة" جوانب جديدة ومختلفة من شخصية ضيفها، وأكيد بنسمع عن طموحاته الجاية.

أما المفاجأة الثانية اللي بتخلينا نلغي كل مواعيدنا، فهي الفنانة صابرين اللي بتكشف كل أسرارها وكواليس حياتها الفنية والشخصية لأول مرة، في حلقتين غير شكل مع منى الشاذلي ببرنامج "معكم" في حلقتي الخميس والجمعة القادمين على قناة ON. تخيلوا، بتطلع كواليس مسلسل "أم كلثوم" اللي للحين ما سمعناها! بتقول كيف المخرجة إنعام محمد علي اختارتها بس لـ15 حلقة تجسد فيها شباب أم كلثوم، وكان الاتفاق إن فنانة ثانية بتكمل بقية الحلقات. لكن بعد يومين تصوير بس، المخرجة قررت إن صابرين تكمل كل حلقات المسلسل! يا كبرها من ثقة وموهبة.

صابرين بعد بتحكي عن النجاح اللي ما توقعته، وكيف تم تكريمها من قبل رؤساء وملوك دول عربية بسبب هالمسلسل، وإنها ندمت بعد توقفها واعتزالها الفن بعد هذا العمل. مو بس كذا، بتفجر مفاجأة عن نقطة تحول كبرى في حياتها بعد إصابة والدها بالشلل بسبب سقوطه خلال تأديته الأكروبات في السيرك. عشان تدعمه وتسانده، كونت معاه ثنائي غنائي استعراضي اسمه "صابرين وعمو ياسين"، على طريقة أنور وجدي وفيروز. هالشي كان قبل ما تكتشف موهبتها الفنية وتصير طفلة بعمر الخمس سنين وتمثل أول أعمالها مع الفنان محمود ياسين والفنانة نجلاء فتحي بفيلم "يوم أحلى من الحب". وبتكشف بعد عن كواليس حكايات وأسرار ولقاءات خاصة جمعتها بكبار نجوم الفن زي محمود مرسي، أمينة رزق، محمود ياسين، نور الشريف، عبد المنعم مدبولي وفاتن حمامة، وغيرها من الأسماء الكبيرة.

الصراحة، حلقتين زي هذي بتخلينا نلغي كل مواعيدنا. وش أكثر شي متحمسين له تشوفونه؟