ترفيه

يا جماعة، رمضان 2027 مو بس موسم عادي، هذا موسم الهبّة! ثمانية عشر مسلسل تلفزيوني بدأوا تصوير أعمالهم الجديدة، والنجوم راجعين بقوة للمنافسة، بالإضافة لأجزاء جديدة لأعمال نجحت قبل كذا. واضح إن المنتجين والمخرجين قاعدين يركزون على الدراما الاجتماعية والتشويق والكوميديا، وكثير منهم اختاروا المسلسلات القصيرة اللي تتكون من خمس عشرة حلقة.

نجوم كبار يعودون للماراثون

أول واحد؟ أكيد ملك الدراما محمد رمضان، اللي بدأ تصوير مسلسله الجديد "عشماوي" في أكتوبر اللي فات. بعد غياب ثلاثة مواسم، رمضان يرجع للمنافسة بقوة، والعمل من تأليف محمد إسماعيل أمين وإخراج بيتر ميمي. وكانت هناك اعتذارات طالت عددًا من الأسماء المرشحة للمشاركة فيه، ومن بينهم مي عمر وغادة عبدالرازق وخالد الصاوي.

مي عمر بدأت تصوير مسلسل "حليمة جبران" في أكتوبر اللي فات. معاها نجوم زي بيومي فؤاد ونشوى مصطفى وحازم إيهاب وإنجي المقدم ومحمد حاتم. المسلسل من تأليف مهاب طارق وإخراج محمد بكير. يعني جوها غير عن رمضان تمامًا، نشوف وش بتسوي.

وفيه مفاجأة ثانية، أحمد مكي، العائد من موسم الرياض بعد تقديمه مسرحية كوميدية باسم "حتة تانية"، بطل مسلسل "الفلكي". التصوير بدأ قبل انضمامه. المسلسل من تأليف أحمد مراد وإخراج أبوبكر شوقي، ومعاه جيهان الشماشرجي وجهاد حسام الدين وأحمد كمال وعمرو عابد وسوسن بدر.

أما اللي بيرجعون بعد عشر سنين، الشقيقتين دنيا سمير غانم وإيمي سمير غانم! تصوروا، مسلسل "نيللي وشريهان" يرجع بجزء ثاني بعد غياب طويييل. بدأوا تصوير المشاهد الأولى قبل كم يوم، ومتحمسين نشوف كيف بيكون جوهم هالمرة مع مصطفى خاطر وبيومي فؤاد وسلوى خطاب. المسلسل من تأليف كريم يوسف وإخراج أحمد الجندي. يا ترى بيقدرون يكسرون حاجز العشر سنين بنفس الكوميديا؟

أكشن وتشويق وقصص جديدة

هشام ماجد جاب لنا مسلسل "17 متر" اللي بدأ تصويره بداية نوفمبر اللي فات، ومعاه محمد عبدالرحمن وهنادي مهنا ودنيا سامي. العمل من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين وإخراج كريم الشناوي. واضح إن هشام راجع لنا بجو مختلف. ونفس الجو، أحمد داود بيدخل بمسلسل "ونس" اللي يتكون من خمس عشرة حلقة بس، ومعاه الفنانة عائشة بن أحمد وكمال أبورية ووفاء عامر ومحمد لطفي وعمرو وهبة وثراء جبيل. العمل من تأليف محمود حمدان وإخراج أحمد محسن. حماس للمسلسلات القصيرة هذي.

أحمد العوضي داخل بقوة بمسلسل "سلطان الديب"، اللي بدأ تصويره. طاقم عمل قوي يجمع رانيا يوسف وسوسن بدر ويارا السكري ومحمود عبدالمغني وهدى الإتربي. العمل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبدالسلام.

عمرو سعد وياسمين صبري وأحمد زاهر، بمسلسل "تمكين"، اللي بدأ تصويره منتصف نوفمبر اللي فات، ويتولى محمد سامي تأليفه وإخراجه.

ما ننسى عمرو يوسف بمسلسل "180" اللي بدأ تصويره، وقصته عن رجال الحماية المدنية والإطفاء، ومعاه أمير المصري. فكرة جديدة وتوقيت ممتاز! المسلسل من تأليف محمد حجاب وإخراج أحمد ماجد المصري.

أمينة خليل تدخل بمسلسل "الخاطبة" اللي بيتكلم عن مهنة الخاطبة بإطار اجتماعي، وياسمينا العبد عندها مسلسل "بنت إمبارح". وكارولين عزمي ورحمة أحمد مع بعض في مسلسل "ع السكة" اللي بيتكون من خمس عشرة حلقة. وأسماء جلال في أول بطولة مطلقة لها بمسلسل "ميس هناء" مع أحمد خالد صالح وفيدرا وسما إبراهيم وسارة عبدالرحمن، وبرضو خمس عشرة حلقة. واضح إن موضة الـ 15 حلقة سيطرت بقوة على الموسم.

وأحمد فهمي دخل الماراثون بمسلسل "نجم الموسم" اللي بدأ تصويره قبل كم يوم، مع ياسمين رئيس وأحمد رمزي، وبرضو خمس عشرة حلقة. وريهام عبدالغفور، بعد انتهاء أزمة رقابية، بدأت تصور "الصور الشخصية لمريم" اللي يتكون من خمس عشرة حلقة. يعني كل واحد قاعد يسوي جوه الخاص.

أجزاء جديدة ومفاجآت

حمادة هلال ما يوقف! مسلسل "المداح" يرجع بجزء سابع بعنوان "أسطورة السبعة"، وبدأ تصويره منتصف نوفمبر اللي فات. فتحي عبدالوهاب وهبة مجدي وخالد سرحان ودنيا عبدالعزيز معاه.

وأخيرًا، مصطفى شعبان ونيللي كريم مع بعض في مسلسل "أبوالدهب". هذا لحاله خبر الموسم! مع رياض الخولي وأحمد صفوت ورحاب الجمل ومحمد نجاتي. من تأليف محمود حجاج وإخراج محمد أسامة. نشوف كيف بتكون الكيميا بينهم هالموسم.

مي عز الدين كمان عندها مسلسلها "فرق شاسع" اللي يتكون من خمس عشرة حلقة، ومعاها ميشيل ميلاد وخالد كمال. العمل من تأليف وسام صبري وإخراج إسلام خيري. يعني التنوع موجود وبقوة.

وش هالكمية من الأعمال اللي بتجينا في رمضان 2027؟ واضح إن المنتجين والمخرجين طايرين بالحمامة وبيقدمون لنا موسم ما يتنسي. جهزوا الريموت، شكلنا بنحتاج جهازين عشان نتابع كل هالروائع. وأنتم، أي مسلسل متحمسين له أكثر شيء؟