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كان زمان الحليب البقري هو نجم الشباك الوحيد، بس الحين السوق انقلب رأساً على عقب! ما شاء الله الخيارات صارت كثير، وكلها نباتية وحيوانية، تناسب كل الأذواق وكل اللي عندهم حساسية أو حتى نظام غذائي خاص. هالبدائل انتشرت بشكل مو طبيعي في السنوات اللي فاتت، صارت تنافس الحليب البقري على أرفف السوبرماركت كمنتج أساسي. بس ترى مو كل اللي يلمع ذهب، وكل نوع له حكايته.

ليش كل هاللخبطة؟ حليب البقر ولا النباتي؟

يا كثر اللي صاروا يدورون بديل! ممكن عشان حساسية اللاكتوز اللي تعكر المزاج، أو عشان صاروا نباتيين ومو حابين أي شيء حيواني، أو حتى مجرد تفضيل شخصي. بس المشكلة وين؟ إن هالبدائل تختلف كثير في قيمتها الغذائية، مو كلها تعطيك نفس البروتين والكالسيوم والفيتامينات اللي جسمك يحتاجها. يعني اختيار النوع الصح صار فيلم ثاني عشان ما يصير عندك نقص في العناصر الأساسية.

طبعاً الحليب البقري لسى له مكانه، خصوصاً عند الأطفال. يمديهم بتوازن طبيعي من البروتين والدهون وعناصر مهمة تدعم نموهم وتطورهم. لكن كثير من أنواع الحليب النباتي صارت مدعمة بالكالسيوم وفيتامين د، بس قيمتها الغذائية الكلية ممكن تتفاوت بشكل كبير، خصوصاً في البروتين والسعرات الحرارية والمكونات الثانية. الحليب النباتي، اللي هو "خالي من الألبان"، يصنعونه من مكسرات أو حبوب أو بقوليات، وله أسماء كثيرة زي "بديل الحليب" أو "حليب غير مشتق من الحيوانات". صُمم عشان يكون البديل الأوفر لحليب البقر، سواء عندك حساسية أو تتجنب الألبان، أو ببساطة عجبك طعمه. يمديك تستخدمه مع الكورن فليكس، في قهوتك، عصيراتك، وحتى في الطبخ، بالضبط زي ما تستخدم الحليب العادي.

مين الكراش حقك؟ اللوز، الصويا، الشوفان؟

الحين خلينا نشوف أبرز المنافسين اللي ماخذين جو السوشيال ميديا ورفوف السوبرماركت:

حليب اللوز:

هذا حليب اللوز، اللي صار ترند الكل يتكلم عنه. بديل نباتي ممتاز، ويتميز بأنه قليل السعرات الحرارية والكربوهيدرات بشكل طبيعي. يعني لو عندك حساسية لاكتوز، أو ما تشرب حليب عادي، أو حتى ماشي على نظام فيغان، هذا خيارك الذهبي. وإذا كان مدعم، يمديه يكون مصدر حلو للكالسيوم وفيتامينات A و E و D، يعني ما تحس إنك فاقد شي من حليب البقر.

النوع اللي مو محلى منه ممكن يساعدك في التحكم بالوزن ويعزز صحة قلبك، بس انتبه من الأنواع المحلاة اللي فيها سكر وسعرات حرارية زيادة، دايماً اقرأ الملصق الغذائي لا تورط نفسك. نكهته الخفيفة هي اللي خلت الكل يحبه ويتقبله أكثر من باقي البدائل. يمديك تسويه بنفسك لو حبيت (تنقع اللوز، تطحنه، تصفيه)، بس الجاهز غالباً يكون مدعم عشان تصير قيمته الغذائية أعلى.

حليب الصويا:

حليب الصويا يا جماعة، هذا اللي كان الأساس في عالم الألبان النباتية. مع إنه قديم، إلا إنه صار يتظلم شوي قدام النجوم الجديدة زي الشوفان واللوز. لسنوات طويلة، كانت الإشاعات حوله تدور عن تأثيره على الهرمونات ومخاطر سرطان الثدي، بس الأبحاث الجديدة قاعدة تثبت إنه جزء صحي من أي نظام غذائي لمعظم الناس، يعني فكوا عنه! وكمان، فيه مميزات غذائية ما تلاقيها في كثير من أنواع الحليب النباتي الثانية.

يسوونه من فول الصويا والماء، وينقعونه ويطحنونه ويغلونه وبعدين يصفونه عشان يطلع لك قوام كريمي كذا يفتح النفس. تستخدمه في أي شيء تستخدم فيه حليب البقر، ولو إنه مو مطابق له مية بالمية في القيمة الغذائية، بس يؤدي الغرض في الوصفات، السموذي، الكورن فليكس، القهوة، وحتى المخبوزات. طبيعي وخالي من اللاكتوز ومنتجات الألبان، خيار ممتاز للي عندهم حساسية أو نظام نباتي. ويجي بعدة نكهات (فانيليا، شوكولاتة) ومحلى أو غير محلى. قوامه ثقيل وكريمي أكثر من غيره، وتركيبته الغذائية متوازنة، خاصة المدعم منه بالكالسيوم وفيتامين د.

حليب الشوفان:

حليب الشوفان، اللي فجأة كذا صار النجم الصاعد! الكل صار يستخدمه في قهوته، كورن فليكس، مخبوزات، كل أبو شيء. أغلب أنواع الحليب النباتي اللي من المكسرات أو البذور أو الأرز أو الصويا تكون خالية من الغلوتين، فممكن تتوقع نفس الشيء من حليب الشوفان. لكن انتبه، لو عندك حساسية غلوتين أو سيلياك، ممكن ما يكون الخيار الأنسب لك!

طريقة صنعه بسيطة، ينقعون حبوب الشوفان الكاملة، يطحنونها ويصفونها، وممكن يضيفون محليات أو فيتامينات عشان يعطونه القوام الكريمي المميز. فيه مادة البيتا جلوكان، وهي ألياف قابلة للذوبان تعطيه قوامه الثقيل، وممكن تساعد في صحة القلب بتخفيض الكوليسترول الضار. يعني مو بس حلو، كمان مفيد.

حليب جوز الهند:

وبالطبع ما ننسى حليب جوز الهند، اللي يضيف نكهة استوائية لكل طبق. له فوائد صحية، زي المساعدة في نزول الوزن وتخفيض الكوليسترول. ويعطي نكهة خرافية للأطباق الحلوة والمالحة، بديل بطل لحليب الألبان.

بالنهاية، السوق مليان خيرات وكل يوم يطلع لنا بديل جديد. المهم تختار اللي يناسبك ويناسب جسمك. وش كان اختيارك المفضل؟ ولا لسى متورط ومحتار؟