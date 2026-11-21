ترفيه

يا جماعة الخير، ركزوا معنا شوي على موسم الدراما لعام 2027! كشف عدد من النجوم عن لوكاتهم في مسلسلاتهم الجاية، وأبرزهم عمرو سعد وأحمد العوضي وأحمد زاهر.

بس هنا مربط الفرس: ظهر تشابه واضح بين اللوكات الجديدة لهؤلاء النجوم. فهل هو مجرد صدفة، ولا موضة معينة اتفق عليها الكل فجأة؟

السؤال المطروح: هل هو توارد خواطر بين النجوم، أم إفلاس بصري؟ نحن كجمهور تعودنا من نجومنا على الإبداع والتجديد، ولما يكون فيه هالكم من التشابه، صراحة يخلينا نعيد حساباتنا.

الزبدة، وش رأيكم؟