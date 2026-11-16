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بدري شوي على رمضان 2027، بس واضح إن النجم عمرو سعد مجهز لنا مفاجآت ثقيلة ما تنوصف! تخيلوا، لسه دوبنا نعرف إنه كشف عن ملامح الشخصية اللي راح يقدمها لنا في مسلسله الجديد "تمكين". يعني الخبر هذا لحاله كافي يخلينا نترقب ونعد الأيام لرمضان الجاي. جمهور سعد، المعروف بحماسه الشديد لأعماله، صار متشوق يعرف وش الجديد اللي بيقدمه لنا هالمرة في هذا العمل الرمضاني.

"تمكين": لمحة عن شخصية عمرو سعد وطاقم الأحلام

"تمكين" مو مجرد مسلسل عادي، هذا عمل تحت إشراف طاقم فنانين ومبدعين يخلونا نقول "يا سلام!". العملية الإخراجية راح يتولاها المخرج الأسطوري محمد سامي، يعني متعة بصرية وشغل فني مضمون. والكاتب اللي راح ينسج لنا القصة هو محمد دسوقي. وفوق كل هذا، القائمة ما تكتمل بدون ذكر النجوم اللي راح يشاركون سعد البطولة. فيه ضيوف شرف اسمهم يوزن ذهب، منهم النجمة نيللي كريم اللي حضورها لحاله إضافة قوية، ومعاها النجم عصام عمر. يعني كاست يجيب العيد ويخلي التوقعات في السقف!

"إفراج": مفاجأة ثانية وكاست يطول

وهنا تجي المفاجأة اللي يمكن تخليكم تطيحون من الكرسي وتسألون، "هو عمرو سعد ناوي على إيه بالضبط في رمضان 2027؟" لأن المصدر كشف لنا عن مسلسل ثاني كامل للنجم نفسه، اسمه "إفراج"! يعني مو مسلسل واحد، اثنين! واضح إن الشاشات راح تصير تحت سيطرته بالكامل.

ولما نقول "كاست كامل"، فإحنا نتكلم عن قائمة نجوم ما تخلص أبدًا، وكأنها مهرجان فني بحد ذاته. مسلسل "إفراج" بطولة عمرو سعد طبعًا، ومعاه تارا عماد، حاتم صلاح، بسنت شوقي، أحمد عبد الحميد، عبد العزيز مخيون، سما إبراهيم، عمر السعيد، علاء مرسي، سارة بركة، شريف الدسوقي، صفوة، جهاد حسام الدين، دنيا ماهر، دونا ماهر، جيهان خيري، رضا إدريس، وحسن العدل. وضيفت الشرف اللي راح تزين العمل هي النجمة ناهد السباعي.

أما عن فريق العمل، مسلسل "إفراج" من تأليف ورشة ملوك، . ويتولى الإخراج أحمد خالد موسى، والإنتاج من صادق الصباح.

عمرو سعد.. ملك رمضان 2027؟

بصراحة، عمرو سعد حاضر بمسلسلين في موسم رمضان 2027، الواحد يحتار يقول إيش! إحنا، كجمهور، ما لنا إلا نجهز الشاهي والقهوة والمكسرات ونستمتع بالفرجة.

يا ترى أي واحد من المسلسلين تتوقعون بيحتل صدارة المشاهدات وبيكون حديث الناس؟ نيللي كريم وعصام عمر في "تمكين"، ولا "إفراج" بكاسته الطويل العريض؟