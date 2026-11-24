ترفيه

يا جماعة الخير، المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، ما يمزح أبدًا! أعلن عن طرح تذاكر المسرحية الكوميدية المنتظرة «الكبيرة أول»، اللي بنشوفها ضمن فعاليات موسم الرياض من 3 إلى 9 ديسمبر 2026. جهزوا نفسكم للضحك على مسرح بكر الشدي في بوليفارد سيتي.

المسرحية تدور أحداثها حول شخصية «هلالة» اللي قررت تتزوج قبل خواتها، وعاد هنا تبدأ المفارقات والمواقف الكوميدية اللي بتفجر المسرح ضحكًا. الصراحة، فكرة الزواج قبل الأخوات هذي لحالها كفيلة تخلق أحداث مو طبيعية! ويشارك في بطولتها الفنان عبدالناصر درويش والفنان أحمد العونان، مع مجموعة من الفنانين.

بس مو هذا كل شيء! بنفس الوقت اللي بتنفتح فيه خشبة المسرح لـ«الكبيرة أول»، المستشار تركي آل الشيخ روّج لفيلم سعودي جديد اسمه «العيون الساهرة – الساس»، اللي بينزل في دور السينما يوم 3 ديسمبر 2026. الفيلم هذا غير عن جو الكوميديا تمامًا، لأنه مستوحى من قصة حقيقية من ملفات وزارة الداخلية السعودية في مجال مكافحة المخدرات. يعني موضوع جاد ورهيب يركز على جهود رجال الأمن في مواجهة تجارة المخدرات.

واضح إن ديسمبر 2026 راح يكون شهر مليان أكشن وضحك في الرياض، المستشار تركي آل الشيخ ما خلا لنا فرصة نمل أبدًا. بين مسرحية كوميدية تكسر الروتين وفيلم مستوحى من قصة حقيقية ياخذنا لجو ثاني، ما ندري وش نلحق ووش نخلي! من جد، أي واحد بتختارون تشوفونه أول؟