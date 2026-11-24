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بعد العرض اللي قدمه النجم محمد رمضان عشان يشتري كل مقتنيات الفنان الراحل أحمد زكي ويهديها لوزارة الثقافة المصرية، عشان تصير جزء من متحف باسم الأسطورة، أسرة أحمد زكي حسمت الموضوع وأكدت إنها متمسكة بكل قطعة من متعلقاته، ورافضة فكرة البيع نهائيًا.

السبب ورا هالقرار مو بس عاطفي، فيه وصية شخصية من أحمد زكي نفسه لأخته منى زكي، واللي قالت بتصريحات صحفية واضحة: «لا نفكر مطلقاً في بيع مقتنيات شقيقي». وأكدت إن وصية أخوها كانت صريحة بضرورة الحفاظ على تاريخه ومشواره الفني وكل متعلقاته.

مع إنهم قدروا مبادرة محمد رمضان واهتمامه الكبير بتاريخ أخوها وإرثه الفني، إلا أن هذا التقدير ما يعني أبدًا موافقتهم على بيع أي شي. وهذا يوريك قد إيش مكانة أحمد زكي وتاريخه الفني كبير في قلوبهم وقلوب كل محبينه.

وبخصوص وين بتستقر هالمقتنيات، منى زكي وضحت إنهم بيعيدون حصرها وبيطلعون عليها من جديد قبل ما يحددون المكان الأنسب لها، وهذا عشان يتأكدون إنها بتنحفظ بطريقة تليق بقيمة أحمد زكي الفنية والتاريخية. وهي كشفت إن المقتنيات هذي سبق وتسلمت لوزارة الثقافة بعد وفاة الفنان، وهالمرة يبغالهم يراجعون كل التفاصيل عشان يختارون الطريقة الأفضل لصونها.

ومن جهته، محمد رمضان كان أعلن استعداده الكامل لشراء كل شي يخص أحمد زكي ويسلمه للثقافة المصرية، بحيث تكون جزء من متحف يستاهل اسم النجم الراحل ويخلي الجمهور يتعرف على تاريخه. وكتب رمضان على حسابه الرسمي في إنستغرام: «إلى أسرة النجم الراحل أحمد زكي كل الدعم لكم في استرداد مقتنيات أسطورة التمثيل المصري».

وأضاف في رسالته أنه يعلن استعداده التام لشراء جميع المقتنيات وتسليمها لوزارة الثقافة المصرية لتكون جزءاً من متحف يليق باسم الفنان الراحل ويحفظ إرثه للأجيال القادمة، مؤكداً أن أحمد زكي كان قيمة فنية وإنسانية مصرية وعربية لا تتكرر.

بصراحة، موقف عظيم من العائلة ومبادرة محترمة من محمد رمضان. السؤال هنا، وش بتتوقعون بيكون مصير هالمقتنيات الثمينة؟