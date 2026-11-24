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جينيفر لوبيز، النجمة العالمية اللي كلنا نعرفها ونحبها، رجعت مرة ثانية تخطف الأضواء، بس هالمرة بطريقة ما تخطر على البال! في العرض الأول لفيلمها الجديد The JLo Show: Live in Las Vegas، قررت تطلع بلوك يخلي الكل يتكلم عنه، بس مو عشان فستانها، لا يا صديقي، عشان عقد ألماس حرفياً يحتاج حراسة خاصة.

وصلت جينيفر لاستوديوهات باراماونت في لوس أنجلوس بتاريخ 19 نوفمبر، وكلها أناقة وتألق. كان التركيز كله على عقد ألماس من دولتشي آند غابانا، وزنه 186 قيراط. بس يا جماعة، الصدمة الكبرى كانت لما بان إن العقد هذا مو أي عقد، جا ومعه أربعة حراس شخصيين، وفيهم اثنين شرطيين مسلحين خارج أوقات الدوام! يعني تخيل المنظر، جينيفر تمشي والحراس عيونهم بس على الرقبة والعقد، ولا كأن فيه نجمة عالمية قدامهم!

ألماس مو أي ألماس

لما سألوا جينيفر عن الحراسة هذه، ما حاولت تتفلسف أو تخبي الموضوع، بالعكس، ردت بكل برود وضحكة، وقالت: «الحراس في كل مكان، بس يراقبون العقد!»، وبعدين ضحكت وهي تضيف: «لأنه عقد غالي مرة». الصراحة معاها حق، العقد اللي اختارته اسمه Sicilia، وهو من مجموعة المجوهرات الراقية Alta Gioielleria. يجمع بين الألماس الأبيض وقطعة ألماس صفراء ضخمة على شكل كمثرى في الوسط، وزنها لحالها 100.10 قيراط. يعني الألماسة المركزية بس لوحدها سالفة!

من مادونا لجيني: رحلة جوهرة

الظاهر إن العقد هذا ما هو جديد على الأضواء، وقبل جينيفر، لبسته أيقونة ثانية، وهي مادونا في احتفال عيد ميلادها الـ66. وكأن العقد يقول: «أنا متنقل بين النجمات وبكل مرة أسوي ضجة!». بس هالمرة مع جينيفر، القصة كانت غير شوي. ما صارت الحكاية عن نجمة لابسة ألماس وبس، لا، صارت عن ألماس يحتاج فريق أمني كامل عشان صاحبته تقدر تتهنى بليلتها. الطريف في الموضوع إن جينيفر ما اشترت العقد، هي شافته في يوليو الماضي في عرض دولتشي آند غابانا بمدينة تاورمينا بإيطاليا، وأعجبت فيه ومعاه معطف فخم. المصممون أرسلوا لها المعطف هدية، أما العقد فعاروه لها عشان تلبسه في العرض. يعني هي قاعدة تستمتع فيه حالياً، ومو ناوية تملكه. تقول اللي بيمتلكه بيصير محظوظ، وتشوفه إرث عائلي ثمين.

لوك يكسر الراس

طبعاً العقد لحاله ما كان كافي، جينيفر كملت اللوك بفستان أسود من دانتيل فرنسي اسمه Chantilly، ولبست فوقه معطف ساتان فاخر كله تطريز وفرو. الميكس هذا كان بين أناقة هوليوود زمان وفخامة إيطاليا. وزادت الطين بلة بأقراط ألماس أصفر وزنها حوالي 100 قيراط، مع خواتم فخمة. يعني المجوهرات كانت تنافس بعضها مين يلفت الانتباه أكثر، بس في النهاية العقد كان هو البطل المطلق، مو بس لأنه الأكبر والأكثر بريق، لا، عشان قصته العجيبة مع الحراس الأربعة اللي يرافقونه، وجينيفر اللي تتعامل مع الموضوع بروحها المرحة كأنها تقول: بعض الإكسسوارات تحتاج أكثر من شنطة صغيرة عشان تطلع من البيت.

جي لو الجديدة؟ ضحكة ومرونة

وبعيداً عن كل هذا البريق والألماس، جينيفر احتفلت بالعرض الأول لفيلمها The JLo Show: Live in Las Vegas. الفيلم هذا يوثّق الليلة الختامية من إقامتها الفنية Up All Night Live في لاس فيغاس، اللي انتهت في مارس الماضي. الفيلم يرجعنا لمسيرة جينيفر اللي عمرها أكثر من ثلاثة عقود، من طفولتها في حي برونكس بنيويورك لين صارت من أهم نجمات الغناء والتمثيل والاستعراض. العرض فيه أوركسترا كاملة، وفرقة غنائية، وستة عشر راقصاً، ويتنقل بين أربعة فصول مسرحية تستعيد مراحل مختلفة من مسيرتها، مثل أغاني Jenny from the Block وWaiting for Tonight وLove Don’t Cost a Thing وOn the Floor. موعد عرض الفيلم راح يكون في 26 نوفمبر على شبكة CBS ومنصة Paramount+.

الفيلم يكشف عن جانب مختلف من شخصية جينيفر. هي قررت تتعامل مع تاريخها العاطفي اللي كان دايم مادة للصحافة بطريقة كوميدية، بدال ما تهرب من الأسئلة أو تتعامل معاها كأنها هم. في أحد العروض التمهيدية، كانت تتكلم عن زيجاتها الأربع، ولما واحد من الجمهور قال بمزح إن عندها «ستة أصابع ثانية» في إشارة لاحتمالية توصل لثمان زيجات زي إليزابيث تايلور، جينيفر ما قدرت تمسك نفسها من الضحك، وقالت إن التعليق هذا من أطرف الأشياء اللي سمعتها. وهذا الشيء الحلو فيها، إنها تتعامل مع أكثر جوانب حياتها الشخصية تداولاً بروح مرحة، وتتريق على العناوين اللي لاحقتها، وتشوف اختياراتها اللي فاتت كجزء من قصة إنسانية فيها أخطاء وتجارب. يعني باختصار، بين عقد يحتاج حراس، وحياة عاطفية تحتاج حس فكاهي، جينيفر لوبيز اكتشفت طريقة جديدة تتعامل فيها مع الشهرة: تضحك أول، قبل لا يضحكون عليها. وش رأيكم في طريقتها الجديدة؟ هل هي ناجحة؟