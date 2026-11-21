ترفيه

يا جماعة، الموضوع اللي قلب السوشل ميديا الفترة اللي راحت مو بس تفاعل عادي، هذا تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه عندنا، والنجمة المصرية أنغام، تحولت محادثتهم لحدث كبير ممكن ينتهي بليلة فنية أسطورية. السالفة بدأت بتفاعل ودّي ومرح على منصة 'إكس'، وانتهت باقتراح ممكن يخلي الكل متحمس: ليلة غنائية خاصة لأنغام بعنوان 'صوت الكون'.

بداية التفاعل والمزحة اللي قلبت الجو

كل شيء بدأ لما المستشار تركي آل الشيخ نشر فيديو فيه نجوم كثير يرسلون له رسايل شكر وتقدير لدوره في دعم قطاع الترفيه وتنسيق الفعاليات. وطبعًا، هو ما يفوت أي تفصيلة، لما شاف المايسترو هاني فرحات علّق على الفيديو، تركي آل الشيخ أشار لغياب أنغام عن المشاركين وقالها بكل صراحة وبمرح: "أنغام ما كتبت.. وأنت تعرفني بشخصن الأمور". أنغام ردت على عتابه بروح مرحة وسألته عن مكان اختبائها، فأجابها بأن رادار آل الشيخ كاشفها. يعني لا تحاولين تهربين!

أنغام ترد ولقب "صوت الكون" اللي خطف الأضواء

بس الموضوع ما وقف عند المزح، أنغام راحت أبعد وكتبت رسالة أشادت فيها بشخصية تركي آل الشيخ، وأكدت أن فيه جوانب إنسانية ما يعرفها كثيرون، ووصفته بالقلب الكبير والأخ والصديق الأوفى. يعني كلام من القلب للقلب. ورد تركي آل الشيخ ما كان أقل تأثيرًا، إذ كتب كلمات إشادة مباشرة بموهبتها، وأطلق عليها لقب صوت الكون كله. وهالعبارة طبعًا، هي اللي خطفت الأضواء وصارت حديث الكل بين متابعيهم، وما هي كلمة عادية، هذا لقب يعكس مكانة أنغام الفنية الكبيرة.

ليلة غنائية باسم "صوت الكون".. يا رب تصير!

التفاعل هذا كله ما كان بس كلام، بل تطور لاقتراح فني حقيقي. تركي آل الشيخ وجّه رسالة لأنغام ودعاها لإقامة حفل ضخم يحمل عنوان "ليلة صوت الكون"، تأكيدًا على اللقب اللي أطلقه عليها. وقال في رسالته إنه لازم تكون هناك حفلة بهذا الاسم. وعشان يوضح فكرته أكثر، سوّى مقارنة طريفة بين التطور السنوي في الهواتف المحمولة والتجديد اللي الجمهور ينتظره في تجربة أنغام الفنية، وأضاف أن القفزة من صوت مصر لصوت الكون لازم تكون فيها مفاجآت. يعني ما نبي شي عادي، نبي ليلة تفجر الدنيا، من "صوت مصر" لـ "صوت الكون"، لازم تكون القفزة كبيرة ومليانة مفاجآت.

الرهيب في الموضوع إن شركة "بنش مارك"، اللي هي منظمة الفعاليات، ما قصرت وتفاعلت مع الاقتراح فورًا، وعلّقت على المنشور بعبارة ليلة صوت الكون. وهذا طبعًا، زاد من حماس الجمهور وتداول الفكرة بشكل مو طبيعي. صحيح إن ما فيه أي إعلان رسمي عن موعد الحفل أو مكانه للحين، لكن هذا التفاعل فتح الباب على مصراعيه لترقب الجمهور، اللي صار ينتظر يشوف متى بتصير هالليلة الاستثنائية لأنغام تحت هالاسم. بعد كل هالتقدير والمزح الفني، من جد كلنا نبي نعرف، متى بنحجز تذاكر "ليلة صوت الكون"؟