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يا جماعة الخير، السينما السعودية قاعدة تسوي شغل ما صار ولا استوى! مشروع الفيلم الروائي السعودي «في بلاد الخزامى» حقق حضورًا بارزًا في الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي. مو أي بصمة، سبع جوائز كاملة ضمن فعاليات "كايرو فيلم كونيكشن"! يعني تربع على عرش كل المشاريع العربية اللي كانت مشاركة بسوق الإنتاج السينمائي. كلام كبير يا عيالنا!

ما شاء الله، هذا الإنجاز ما جاء من فراغ، بل نتيجة شغل وتطوير استمر لفترة مو قصيرة. المشروع اللي كتبه وأخرجه المبدع علي سعيد، وتولى إنتاجه المتميز حسن سعيد، ما وصل لمهرجان القاهرة فجأة كذا. رحلة «في بلاد الخزامى» بدأت من 2024 بمشاركته في "مختبر راوي" بالأردن، وبعدها كمل مسيرته في "مختبر مشورة الأفلام" بالرياض في 2025. لين وصل لمحطة القاهرة وحقق هالـ"فوز الساحق" بسبع جوائز، متصدرًا قائمة المشاريع العربية كلها.

تخيلوا، الجوائز هذي مو بس دروع حلوة للتصوير أو كلام فاضي! هذي دعم مالي محترم، وخدمات فنية وإنتاجية تساعد صناع الفيلم يكملون شغلهم ويطورونه. غير كذا، فيه فرص ذهبية للمشاركة بأسواق ومختبرات سينمائية عالمية.

الملتقى ما اكتفى بس بمشروعنا، ودعم مشاريع ثانية بعد. مثلاً، أعطى جائزتين ماليتين، كل وحدة بقيمة عشرة آلاف دولار. وحدة لمشروع «حكاية الجبل» اللي لسى بمرحلة التطوير، والثانية لمشروع «أطيافهم لم تغادر البيت» اللي وصل لمرحلة ما بعد الإنتاج. صراحة، شي يثلج الصدر ويورينا إن فيه دعم كبير للسينما العربية والسعودية تحديدًا.