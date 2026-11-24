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خلاص يا جماعة، الموضوع تأكد وصرنا نعد الأيام! الأسطورة الكينج محمد منير بيصير له فيلم يوثّق حياته ومسيرته الفنية اللي خلتنا نتحمس من دحين! مين اللي ماسك الموضوع؟ لجنة الأفلام في المدينة الإعلامية بقطر، قرروا يتولون تطوير وإنتاج فيلم سيرة ذاتية موسيقي عنه.

والصدق، منير يستاهل كل خير. مسيرته اللي تقريبًا خمسة عقود، يعني نص قرن يا جماعة! أبدع فيها وطلع لنا أعمال موسيقية مو طبيعية، ما في أحد ما تعلق بوجدانها. ألبوم "شبابيك" مثلاً، هذا لحاله حكاية ثانية ورسّخ اسمه بشكل ما يتنسي.

ومحمد منير مو بس فنان غنى، لا يا حبيبي! حتى في السينما والتلفزيون له صولات وجولات، واشتغل مع أسماء كبيرة زي المخرج الراحل يوسف شاهين. يعني فنان شامل بمعنى الكلمة.

حسن الذوادي، رئيس لجنة الأفلام في المدينة الإعلامية بقطر، أكد كلامنا هذا وقال إن أعمال منير تحتل مكانة خاصة لدى الجمهور المصري والعربي. وأضاف إن تحويل قصته لفيلم فرصة "للاحتفاء بإبداعه وإرثه الثقافي وتأثيره الممتد عبر أجيال متعاقبة"، والأهم إنهم يطمحون يوصلون الفيلم لجمهور عالمي. يا سلام سلم!

والخطوة هذي تجي ضمن توجه اللجنة إنها تستثمر في قصص شخصيات عربية بارزة، ويبون يوصلون أعمالهم لكل العالم. ولقد حصلوا على حقوق توثيق قصة حياته بالتعاون مع شركاء فازوا بجوائز مرموقة، ومعاهم استوديو إقليمي كبير هو اللي بينتج الفيلم، والباقي من الشركاء بتنكشف أسماؤهم قريب.

وعلى طاري الإبداع اللي ما يوقف، الكينج نزل لنا أغنية جديدة اسمها "يسألوا عنك". كلمات مصطفى حدوتة، وألحان ذهب، وتوزيع رومان بونكا، وإنتاج شركة روتانا. الأغنية كلها مشاعر ودراما غزلية، وكأنها يقول خلاص قرر يلم الشمل ويبني بيت العمر بدون خوف أو تردد. يعني حتى وهو يسوي فيلم عن حياته، ما يوقف يطربنا!

يا ترى مين تتوقعون بيجسد شخصية محمد منير في الفيلم؟ متحمسين نعرف مين بياخذ هالمسؤولية الكبيرة؟