ترفيه

الفنان السعودي عايض يوسف قاعد يورينا كيف تحتفل بالزواج صح، بعد ما عقد قرانه في سبتمبر 2026، احتفل أول شيء بالرياض، وبعدها ما اكتفى، وسواها مرة ثانية في الكويت، والكل يتكلم عن أجواء الفلة والرقصات اللي صارت.

ليلة كويتية خاصة للسيدات (والعريس غنى)

ما صدقنا نشوف اللقطات اللي انتشرت من الحفل الثاني اللي أقامه عايض يوسف في الكويت. هالمرة سواها في فندق وكان مخصّص للسيدات، وهذا لحاله حركة مميزة. بس ما يمنع إن عايض بنفسه طق المايك وغنى لزوجته أغنية رومانسية كذا على الملأ! تخيلوا بس الجو، أكيد الكل تفاعل ووثّق اللحظة اللي كلها حب وإحساس. وما اكتفى عايض بالغناء لنفسه وزوجته، لا، شارك في إحياء الأمسية بكثير من أغانيه اللي نحبها، وزاد الجو حماس لما الفنان سلطان خليفة انضم له في وصلة غنائية مشتركة. وبعدها، تهاني السلطان بعد شاركتهم الحفل وغنت كذا أغنية، يعني كانت ليلة فنية بامتياز، ما هي بس حفلة زواج عادية.

حفل الرياض: سامري ونجوم ومباشر على يوتيوب

قبل حفلة الكويت بأيام قليلة، كانت الرياض شاهدة على الحفل الأول اللي سواه عايض. ما قصر، جمع نجوم الفن والإعلام كلهم هناك. تخيلوا مين حضر؟ إبراهيم الحجاج، وهشام الهويس، وراشد الفارس، ودحوم الطلاسي، وبدر آل زيدان. يعني التجمّع لحاله كان حدث! ومن اللحظات اللي خلت الكل يتكلم، كانت رقصة السامري اللي جمعت عايض بالفنان إبراهيم الحجاج، صراحةً هذي اللقطة لحالها كانت كفيلة تخلي الحفل له طابع تراثي مميز وما يتنسي. ودحوم الطلاسي بعد ما قصر وشارك عايض الغناء. وما ننسى اللفتة الحلوة من عايض اللي حرص ينقل هالأجواء لجمهوره اللي ما قدر يحضر، وسوا بث مباشر على يوتيوب، عشان كل محبيه يشاركوه هاللحظة السعيدة. صراحةً لقطات الحفل والسامري هي اللي سيطرت على السوشيال ميديا وقتها، شيء يفتح النفس.

عقد قران وتهاني النجوم: بدت القصة من هنا

كل هالفلة وهالاحتفالات بدأت لما عايض عقد قرانه في سبتمبر 2026. وقتها، اكتفى عايض بنشر صور بسيطة مع أهله وأصدقائه على حساباته بمواقع التواصل، بس كانت الصور كافية لتبدأ التبريكات والتهاني تنهال عليه. وكتب رسالة عبّر فيها عن سعادته بهالخطوة الجديدة في حياته.

ما يحتاج نقول إن النجوم قصروا، كلهم باركوا لعايض. عبد الله بوشهري وجه له رسالة حلوة قال فيها: "مبروك يا صديقي منك المال ومنها العيال". والفنانة أصيل هميم بعد باركت له. وعلي نجم بعد بارك له. واضح إن عايض كان مقرر يشارك فرحته مع الكل، وهالاحتفالات المتتالية أكدت هالشيء.