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كتبت الفنانة ميلا الزهراني بعدما وصل مسلسل "أحلى نصيب" إلى منتصف حلقاته، لتعبر عن مشاعرها تجاه العمل بعد أن أخذ وقتاً كافياً ليكون الحكم عليه دقيقاً. وبدأت ميلا رسالتها بتهنئة الجميع ومن شارك في العمل.

وأبدت الزهراني امتنانها للمشاهدين، موجهة لهم الشكر على المشاهدة والدعم والتشجيع والمحبة. وأكدت أن هذا التفاعل هو ما يساهم في وصول الأعمال السعودية إلى كل العالم.

وفي ختام حديثها، قطعت ميلا الزهراني وعداً للجمهور بالتطور المستمر في الأعمال القادمة، حيث صرحت: "نوعدكم ان كل مره بنكون افضل من اللي قبلها". وأعربت عن أملها في أن تظل دائماً عند حسن ظن متابعيها.