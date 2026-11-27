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دخل الفنان إسلام نجيب في مواجهة قانونية مع تامر حسني، بعدما تقدّم ببلاغ رسمي يتهمه فيه باستخدام فكرة فنية عرضها عليه سابقاً، وقُدّمت ضمن فقرات حفله في الأرينا خلال شهر مايو الماضي، وذلك بدون الحصول على موافقته.

التفاصيل بدأت بمحضر في قسم شرطة أول 6 أكتوبر، يتهم فيه نجيب الفنان تامر حسني باستخدام فكرة تعتمد على تنسيق مجموعة من أغانيه وتقديمها في إطار درامي، دون إذن أو موافقة من صاحب الفكرة. وحسب أوراق البلاغ، فإن اللقاء الذي جمع الطرفين كان خلال إحدى دورات مهرجان نقابة المهن التمثيلية، وطلب منه تامر حسني، بحسب ما ورد في البلاغ، التواصل مع مدير أعماله سام محمد لمناقشة تفاصيل المشروع واستكمال خطوات تنفيذه.

الفكرة كانت تدور حول تقديم أغاني تامر حسني بصورة مختلفة من خلال ربطها في سياق درامي يتيح تقديمها كعرض فني متكامل. ولإثبات موقفه، أوضح نجيب في البلاغ أنه أرسل شرحاً تفصيلياً للفكرة عبر تطبيق «واتساب»، وأرفق مجموعة من المستندات والصور التي تدعم ادعاءه.

نجيب يرى أن تقديم هذه الفكرة في حفل الأرينا جاء بدون تصريح منه، وهو ما دفعه للجوء للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية. وحتى هذه اللحظة، تظل الاتهامات قيد الإجراءات القانونية ولم يصدر أي حكم قضائي بشأنها.

بالنسبة لإسلام نجيب، فهو خريج المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل والإخراج، وشارك في أعمال درامية وسينمائية متنوعة. من أبرز أعماله مسلسل «عائلة الحاج نعمان» بجزءيه في شخصية «قاسم»، والموسم الثاني من مسلسل «إلا أنا» في حكاية «ويبقى الأثر» بدور «جمال» زوج الفنانة إلهام عبد البديع. كما ظهر في مسلسل «تحقيق» عام 2022 بشخصية «حسين»، وفي فيلم «ريجاتا» مع عمرو سعد، بالإضافة لمشاركته في «حق ميت»، و«كلمة سر»، و«ركلام».