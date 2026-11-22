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ما لحقنا نهضم حماس مسلسل "القناع" اللي كلنا ننتظره في موسم دراما رمضان 2027، إلا وطلع لنا خبر إصابة النجم ياسر جلال. يا جماعة، يبدو إن الأكشن في المسلسل هذا مو مزح أبدًا! ياسر جلال طمّن كل جمهوره ومحبينه على حالته الصحية بعد ما تعرض لإصابة في قدمه اليسرى وهو يصور أحد مشاهد الأكشن.

الفنان أكد إن حالته مستقرة وما تدعي للقلق أبدًا، وهذا أهم شيء. وصرح ياسر جلال بنفسه وقال: "الحمد لله، الإصابة تحتاج إلى راحة لمدة أسبوع، وبعدها نستأنف التصوير إن شاء الله". يعني الموضوع كله سبعة أيام، وبعدها أبو جلال بيرجع يكمل إبداع. بصراحة، الراحة ضرورية جدًا، عشان يرجع لنا بنفس الحماس والطاقة اللي متعودين عليها منه. هو قال إنه ملتزم بفترة الراحة العلاجية قبل ما يرجع للبلاتوه ويستأنف مشاهده، وهالشي يعطينا أمل إنه بيرجع أقوى من أول.

مسلسل "القناع" شكله بيغير جلد ياسر جلال بالكامل. أحداثه تدور حول طبيب نفسي، يستقبل في عيادته مجموعة مرضى، بس المصيبة تبدأ لما تتكشف له رواياتهم عن أحلام غريبة ومكررة، وهذي الأحلام تبدأ تتشابك مع حياته الشخصية. يعني بتوقعه في مواقف وأحداث غامضة بتسحبه ورا صراعات متلاحقة، وكل هذا بإطار يعتمد على الرعب النفسي والتشويق! بصراحة، هالنوع من الدراما جديد على ياسر جلال، ومرة بعيد عن الأنماط اللي تعودنا عليها منه في أعماله اللي فاتت. المسلسل بيجينا بـ 15 حلقة بس، وهو من تأليف محمد السوري، وإخراج هشام الرشيدي. حماسنا مليون نشوف كيف ياسر جلال بيغوص في عالم الرعب النفسي!

آخر أعمال ياسر جلال الدرامية كانت مشاركته في مسلسل "للعدالة وجه آخر". هذا المسلسل كان كله إثارة وتشويق حول شخصية "فؤاد السرجاني"، المذيع اللي معروف بنزاهته، بس حياته انقلبت رأسًا على عقب لما ابنه تورط في قضية قتل غامضة. "فؤاد" وقتها قرر يحقق بنفسه، وهالرحلة حطته قدام اختبار صعب بين مبادئه وحبه الأبوي. شارك في بطولة العمل مجموعة ممثلين فنانين زي أروى جودة اللي لعبت دور زوجته، ومحمد علاء اللي طلع بدور ضابط شرطة، ونور إيهاب، ومينا نبيل اللي جسّد دور ابن "فؤاد السرجاني"، ونوران ماجد، ومعاهم طبعًا ضيوف شرف ثانيين. العمل هذا كان من تأليف عمرو الدالي، وإخراج محمد عبد الرازق "مورو".

يا ترى بعد هالراحة السريعة، ياسر جلال بيرجع لنا بأقوى مستوى؟ ولا بيحافظ على حماسه في "القناع"؟