ترفيه

تستعد الفنانة السعودية داليا مبارك لعودة إلى الساحة الغنائية، بعد فترة من الابتعاد وما نزّلت أي أعمال جديدة. بس واضح إنها ما كانت قاعدة تتفرج، بالعكس! قاعدة تحضر لمجموعة أغاني جديدة شكلها بتكسر الدنيا، والمصادر تلمّح إن فيها مفاجآت لجمهورها ومحبيها بالخليج والعالم العربي اللي اشتاقوا لصوتها الخيالي وحضورها اللي يشدّ العين.

الكل يعرف إن داليا مبارك صوتها غير عن الكل، وتمتلك كاريزما تخليها تسرق الأضواء بكل سهولة، هالمرة، يبدو إنها ناويه ترجع وتنافس بكل ثقلها، مو بس ترجع كذا عادي! صحيح التفاصيل للحين في الخبايا وما انكشفت أي شيء عنها – لا الأغاني بالضبط إيش، ولا متى بتنزل، ولا حتى مين الكبار اللي شغالين معاها – بس هالسرية كلها تولّد حماس وترقب جنوني بين الفانز.

داليا عندها قاعدة جماهيرية ضخمة مو بس بالسعودية، لا، بالخليج كله وحتى دول عربية ثانية! وهذا كله بفضل مسيرتها الفنية القوية وأغانيها اللي دايماً تثبت مكانتها كصوت نسائي خليجي فريد. رجعتها المنتظرة هالمرة بتخلي الأنظار كلها عليها من جديد، خاصة إنها مو بس بترجع بأغاني والسلام، لا، بتجيب محتوى غنائي جديد تماماً يواكب تطلعات الجمهور اللي تطور وتغير، ويعكس رغبتها الصادقة بالعودة بقوة لمربع المنافسة على عرش الساحة الغنائية.

شكل الأيام الجاية بتكشف لنا كل شيء حبة حبة، من نوعية الأغاني اللي بتسمعنا إياها وبتدخل قلوبنا، إلى تاريخ نزولها الرسمي، وأسماء صناع الموسيقى المشاركين فيها. داليا مبارك بتفتح صفحة جديدة كلياً بمشوارها الفني، وسط ترقب جمهورها لعودتها الغنائية.