ترفيه

جهزوا نفسكم لدراما قوية في رمضان 2027، لأن مسلسل «فرق شاسع» قاعد يجهز نفسه صح! الخبر الجديد اللي هز السوشال ميديا هو انضمام الفنان ميشيل ميلاد لفريق العمل، وهذا مو أي انضمام، الرجال بيمثل دور زوج الفنانة مي عز الدين.

ميشيل ميلاد ما قصر، ونزل الخبر بنفسه على حسابه الرسمي بفيسبوك، ووضح أنه متحمس بشكل مو طبيعي للمسلسل ولعرضه في رمضان الجاي. والدور هذا يضعه في قلب العلاقات الإنسانية التي تدور حولها القصة.

على طاري الحماس، ترى التصوير بدأ بالفعل يوم الخميس الماضي، والمخرج إسلام خيري مسك الدفة وبدأ أولى مشاهد العمل. المسلسل هذا بيكون له طابع اجتماعي وتشويقي، وبتدور أحداثه في أجواء الإسكندرية الساحرة، اللي بتضيف لمسة خاصة للقصة.

المسلسل بيتكون من 15 حلقة بس، يعني الأحداث بتكون مكثفة ومليانة مفاجآت، ومي عز الدين راجعة للسباق الرمضاني بعمل قصير يعتمد على تكثيف الأحداث. غير ميشيل ميلاد ومي عز الدين، بتشوفون خالد كمال بدور مهم، والفنان أحمد خالد صالح بيطلع ضيف شرف بمشاهد بتأثر كثير في الأحداث.

العمل من تأليف وسام صبري، وإخراج إسلام خيري، وإنتاج عبد الله أبو الفتوح. وبيتعرض على قنوات MBC مصر ومنصة شاهد. الصراحة، المسلسل هذا شكله بيشد الأعصاب من جد.

يا ترى إيش المفاجآت اللي بتنتظرنا مع ميشيل ومي في «فرق شاسع»؟