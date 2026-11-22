ترفيه

استعدوا لجرعة حنين على أصولها، وضحكات من القلب! مسرحية "دكان الألعاب" فاتحة أبوابها على المسرح العالمي في بوليفارد سيتي بالرياض، وراح تستمر عروضها لين 29 نوفمبر 2026. هذي تجربة عائلية متكاملة فيها موسيقى وغناء واستعراض، وكل هذا مع نجومنا اللي نحبهم الفنانة شجون الهاجري والفنان بدر الشعيبي ونخبة من الممثلين اللي عارفين كيف يسرقون الأضواء.

قصة الدكان اللي يرجعك لأيام الطفولة

تخيلوا بس، دكان ألعاب قديم، على وشك الهدم، لكنه يخبي ورا بيبانه عالم كامل ينبض بالحياة والذكريات! هذا هو محور "دكان الألعاب". القصة تدور حول سامي ونور، اللي يكتشفون هالكنز القديم المهدد بالهدم. لكن قبل لا يتم الهدم، يدخلون مغامرة غير متوقعة تاخذهم لعالم سحري فيه الألعاب تتكلم والذكريات ترجع حية قدامهم. العمل مو بس للصغار، الكبار بيحسون إنهم رجعوا لأيام طفولتهم، وبيتذكرون إن الأشياء القديمة قد تحمل قيمة لا تُقدَّر.

نجوم على المسرح وتجربة غير شكل

صراحة، وجود الفنانة شجون الهاجري والفنان بدر الشعيبي في عمل واحد لحاله يخليك تفكر تحجز التذاكر. المسرحية هذي بتدمج بين الموسيقى الحية، الغناء اللي يطرب، الاستعراضات اللي تفتح النفس، والمغامرة الدرامية اللي تمسك قلبك. هالمزيج الرهيب مو بس يعزف على وتر الوجدان ويستحضر لك كل الحنين لأيام زمان، لا، كمان بيخليها تجربة مثالية لكل العائلة، الصغار بيشوفون السحر لأول مرة بحياتهم، والكبار بيستعيدون ذكرياتهم الغالية اللي ما تنسي.

تذاكرك ومواعيد العرض: لا يروح عليك

إذا نويت تروح وتعيش هالجو، العروض شغالة لين 29 نوفمبر 2026، وعندكم خيارين كل يوم: العرض الأول من الساعة ستة إلى سبعة المغرب، والعرض الثاني من تسعة ونص لين عشرة ونص في الليل. أهم شي تعرفونه إن الدخول مسموح من عمر خمس سنوات وفوق، وكل شخص، كبير ولا صغير، لازم تكون عنده تذكرة خاصة فيه، يعني ما فيه مجال تشارك تذكرتك مع أحد! أما الأسعار، فتبدأ من ثمانين ريال للمقاعد في المناطق L وN للعرض النهاري، وتوصل لمية ريال للعرض الليلي في نفس الفئة. كل ما صعدت بالفئة (J وK، بعدين G وI، ثم H وD وF وE)، كل ما ارتفع السعر، طبعًا. المقاعد اللي عند المسرح واللي عليها إقبال مو طبيعي هي مناطق A وC اللي سعر تذكرتها 450 ريال للنهاري و500 ريال لليلي، أما فئة B، توصل لخمس مية ريال للعرض النهاري و590 ريال للعرض الليلي. ولا تنسون، إذا قررتوا تلغون أو تأجلون تذكرتكم، المبلغ للأسف ما يرجع، بس إذا الجهة المنظمة هي اللي ألغت أو أجلت، بيرجع لكم كل المبلغ كامل، وإعادة بيع التذاكر ممنوع منعًا باتًا.

قبل ما توصل للمسرح... اقرا هذي!

عشان وناستك تكمل وما تواجه أي مشكلة، في كم نقطة مهمة لازم تعرفها. أول شي، يفضل إنك توصل بدري عشان ما يفوتك شي، ترى اللي يجي متأخر ممكن ما يدخلون المسرح بعد ما يبدأ العرض، وإذا طلعت برا المسرح خلال العرض، ما راح يسمحون لك ترجع، فخطط لكل شي قبل لا تدخل. وفيه كم ممنوع داخل المسرح: التصوير ما هو مسموح، وكمان لا تجيب معك أكل وشرب من برا. طبعا التدخين ممنوع داخل المسرح، وما تقدر تجيب معك أي حيوانات أليفة. وتوقع إنك ممكن أنت وأغراضك الشخصية تتفتشون عند الدخول، وأي شي ممنوع أو خطر راح يتصادر. يعني اختصارًا، التزم بالقواعد عشان تستمتع بكل لحظة في هالمسرحية اللي بترجعك طفل! وش تنتظرون، ما تبون ترجعون صغار مرة ثانية؟