ترفيه

الدراما الخليجية قررت تغير جلدها، وأخيراً بنشوف محتوى مو بس عن المشاكل العائلية المكررة! يبدو إن المنتجين استوعبوا إن جمهور المنصات الرقمية يبي شيء غير، شيء يشد الأعصاب ويدخل في أعماق النفس البشرية. صراحة، ملينا من نفس السالفة كل مرة، والتوجه الجديد نحو حكايات الهوس والأسرار والاضطرابات النفسية يعتبر خطوة جريئة ومطلوبة.

أكبر دليل على هالتوجه؟ مسلسل «Obsess» اللي تدور أحداثه في الكويت، بس مو أي كويت، كويت السبعينات! يا سلام على الأجواء. المسلسل بيضم نجوم مثل الفنان السعودي يعقوب الفرحان، والفنانتين هيا عبد السلام وليلى عبد الله، وهذا بحد ذاته حماس. وحتى منصة TOD أعلنت عن مسلسل خليجي جديد بيجمع بين الإثارة النفسية والقضايا الاجتماعية، وبيكون تصويره بالكامل في الكويت. واضح إن فيه اهتمام حقيقي إننا نشوف أعمال درامية مختلفة عن المعتاد.

طبعاً، لازم نفرق بين الرعب النفسي والرعب التقليدي حق الوحوش والكائنات الخارقة. الرعب النفسي، يا جماعة، يلعب على مشاعرنا من جوا. يستمد الخوف من ذكريات مؤلمة، علاقات تتحول لهوس، أسرار عائلية مدفونة، أو حتى شعور بالذنب يلاحق صاحبه. يعني مو قفزات مفاجئة وبس، لا، هذا اللي يخليك تفكر وتشك وتدخل في متاهة نفسية مع الشخصيات. هذا هو اللي يخليك ما تدري وش اللي صاير بالضبط، هل هو حقيقة ولا مجرد وسوسة في راس البطل؟

هالنوع من الدراما رهيب لأنه يسمح للمنتجين يتناولون قضايا حساسة زي العنف الأسري والانتقام والغيرة والعزلة، بس بطريقة غير مباشرة ومثيرة. بدال ما تكون المحاور واضحة ومملة، بتشوفون الأحداث تتداخل بشكل يخليكم على أعصابكم. صح إنه لسه ما صار "ترند" ثابت في الدراما الخليجية، لكن هالبدايات تبشر بخير، وتورينا إن فيه رغبة حقيقية نتجاوز القوالب المكررة. خلونا نشوف وش بيطلع معهم، بس الأكيد إننا متحمسين لكل شي يغير الروتين.