ترفيه

نغم صالح ما قصرت، نزلت خبر بيكسر الدنيا! أعلنت إنها غنت تتر مسلسل «عنبر الموت» اللي متوقعين إنه يقلب الدنيا على منصة شاهد MBC.

المسلسل اللي كلنا متحمسين له بيبدأ عرضه يوم الخميس 26 نوفمبر، والحلقات بتنزل حلقتين كل أسبوع، يعني التوتر بيستمر!

نغم عبّرت عن سعادتها الكبيرة وفخرها بالتعاون مع نجمة زي منة شلبي والمخرج كريم الشناوي والكاتبة مريم نعوم. شكل الأغنية بتكون شي ثاني، خصوصاً إن كلماتها وألحانها وتوزيعها كلها شغل مينا سامي.

طبعًا، زي أي فنانة حابة شغلها، نغم تنتظر بفارغ الصبر تشوف ردود أفعالنا بعد أول كم حلقة، واحنا بعد ننتظر بفارغ الصبر نشوف إبداعها!

المسلسل نفسه شكله يحبس الأنفاس: منة شلبي بتلعب دور «نادية» الممرضة اللي فجأة تلقى نفسها متهمة بقتل المرضى عمدًا. عاد تخيلوا كمية الدراما والتوتر هنا؟

ومو بس كذا، معاها علي قاسم اللي بيمثل دور محاميها وبيحاول يثبت براءتها، حتى لو هالشي بيخليه يتلقى تهديدات بالقتل. شكل القصة بتخلينا على أعصابنا من أول حلقة لآخرها!

عاد انتوا، مستعدين للمسلسل اللي بيجيب لنا التوتر أسبوعيًا ولا لا؟ قولوا لنا ايش تتوقعون!