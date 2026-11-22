ترفيه

الفنانة سارة عبد الرحمن خلاص بدت تستعد وتجهز للمنافسة القوية في رمضان 2027، وواضح إنها ناوية تدخل بقوة وبتنوع يجنن! سارة بتشارك بمسلسلين، كل واحد منهم 15 حلقة بس، بس الحلو بالموضوع إنها قررت تلعب على التناقض الدرامي بينهم. يعني مو مجرد تنوع عادي، لا، بنشوفها بوجهين مختلفين تماماً!

وتعتمد هذي الاستراتيجية على التنوع والانتشار الذكي. أول عمل هو مسلسل "ميس هناء"، وتظهر سارة فيه بشخصية يبدأ اسمها بحرف الميم.

يا ترى سارة بتنجح بهالمغامرة وبتخلينا من جد ننصدم بأدائها المختلف، ولا بتكون المغامرة أكبر من اللازم على رمضان؟ وش تتوقعون بتكون نوعية المسلسل الثاني اللي بتشارك فيه؟