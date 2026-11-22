ترفيه

المسلسل المنتظر “حرب باردة” دخل مرحلة التصوير خلاص! ومن بطولة غادة عادل وطارق لطفي وأحمد رزق، والمسلسل يستعد للمنافسة في موسم رمضان 2027.

المؤلف الجامد محمد سيد بشير، اللي ما شاء الله عليه شغال على طول، أعلن مؤخرًا انطلاق تصوير المسلسل ونزل صور من كواليس الشغل على حسابه بإنستجرام. وعلق عليها بكلام كله ثقة وتوكل: “من توكل على الله فهو حسبه ووكيله بداية تصوير مسلسل حرب باردة إخراج أحمد جبة وإنتاج أحمد الجنايني والمنتج رامي أحمد وتأليفي.. رمضان 2027 بإذن الله.” يعني من الحين نجهز الريموت.

يا جماعة، تتذكرون مسلسل “نص نص الليل”؟ انسوه! الاسم الجديد صار “حرب باردة”، وأحس إن الاسم الجديد أقوى وأوضح وش السالفة من جد. المسلسل بيضم كوكبة نجوم ما تمزح أبدًا غير اللي ذكرناهم: فيفي عبده، خالد كمال، جوري بكر، وبسمة داود. يعني الكاست لحاله قصة ثانية، والمخرج أحمد جبة بيمسك الدفة.

وبعيدًا عن الحرب الباردة، بشير مو ناوي يريح أبدًا! شغال على قدم وساق بتحضيرات فيلم “العارف 2” مع النجم أحمد عز، اللي جاء جزءه الأول في 2021 ونجح. وغيره، عنده فيلم “نمبر وان” مع الأسطورة محمد رمضان. يعني الأخ ما يوقف إنتاج. حتى رمضان اللي فات (2026) شفناه بمسلسل “الست موناليزا” مع مي عمر. ما شاء الله عليه، مولّع الساحة الفنية!

عاد وش تتوقعون من كاست زي هذا؟ أكيد بنشوف عمل يكسر الدنيا في رمضان 2027، ولا؟