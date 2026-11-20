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الفنانة أضواء بدر كشفت في حوار خاص مع موقع سيدتي فضفضت عن كواليس مشاركتها في فيلم "جحيم العابرين" اللي سوى عرضه العالمي الأول ببرنامج "عروض منتصف الليل" ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي 2026. خبر يجنن، ويا سلام على هالظهور العالمي اللي يفتح النفس!

أضواء اعترفت بصراحة إن أصعب المشاهد اللي واجهتها بالتصوير كانت اللي تتطلب منها مشاعر قوية ومكثفة. يوم قالت كذا، حسينا فيها والله! مب سهل أبد توصل إحساس المشاهد اللي يتفرج عليك ويحس بكل لحظة، صح؟ تمنت أضواء إن الفيلم يعجب الجمهور ويترك بصمة حلوة ومميزة عندهم، وهذا اللي نتمناه كلنا بعد هالجهد الكبير.

وبالمناسبة، أضواء ما نست تمدح تجربتها الثرية مع كاتب العمل المبدع أسامة المسلم، ووصفت التعاون معه بأنه ممتع. عاد أسامة المسلم معروف بأسلوبه الأدبي اللي يغوص في أعماق النفس البشرية بقالب فانتازيا وإثارة نفسية ما تتكرر،

الفيلم نفسه يدور بإيقاع سريع كله تشويق وإثارة، كنك قاعد تقرا وحدة من رواياته بالضبط! القصة تبدأ مع بنت وحيدة تسوق سيارتها في طريق مقطوعة، وتصادف شاب خربت سيارته هناك. تقرر تساعده وتوصله لأقرب محطة رغم إحساس غامض مسيطر عليها، ومن هنا تبدأ سلسلة أحداث غريبة ومخيفة بالتعاقب في ظلمة الليل، الرحلة تتحول لكابوس حقيقي ما منه مفر. السؤال اللي بيطرح نفسه هنا بقوة: هل النجاة ممكنة ولا مستحيلة؟ يا ساتر، واضح إن الفيلم بيخلينا على أعصابنا من البداية للنهاية وماراح يرحمنا!

والمسات الإخراجية اللي بالفيلم غير شكل ومختلفة تماماً، والمخرجة المبدعة هناء العمير أبدعت في تجسيد سينما التشويق والغموض والرعب بطريقة مبهرة، مع أداء تمثيلي عالي لنجوم العمل.