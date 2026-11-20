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كلنا نترقب وننتظر، الفنان يوسف الشريف قاعد يجهز لتصوير أول مشاهد مسلسله الجديد "الظل"، اللي راح يعرض في موسم مسلسلات رمضان 2027. يبدو إن الشريف قرر يرجع للون اللي عرفناه وحببنا فيه، بعد ما شفنا تجربة مختلفة أقرب للكوميديا الخفيفة بالموسم اللي راح.

"الظل" مو مجرد مسلسل عادي، هذا الشريف اللي نعرفه، حيكون مزيج من الإثارة والغموض والتشويق، وبالضبط هذا هو اللون اللي صنع فيه يوسف الشريف بصمته الخاصة وحضوره القوي بالمواسم الرمضانية. والخبر الحلو، المسلسل بيجينا قصير ومكثف، يعني بس 15 حلقة، يعني ما في مجال للمط والتطويل، كل حلقة أكشن.

القصة يا جماعة تستاهل بروحها، تدور الأحداث حول شخصية "زياد" اللي اختار طريق التمثيل وترك أعمال أبوه. بس خانة مفاجئة تخلي كل إمبراطورية العائلة تنهار، وأبوه يدخل السجن. بعد وفاة الأب، يرجع "زياد" والعزيمة تشتعل فيه عشان يسترد الفلوس المسروقة ويرجع اسم عائلته، وكل هذا بمساعدة موهبته بالتمثيل وحيله الذكية للانتقام من اللي دمروا حياتهم. التويست هنا إن "دينا"، بنت عدوه، تقع في حبه وتساعده بالسر وهو عالق بلعبة مزدوجة خطيرة. قسم بالله حماس!

يوسف الشريف، من جهته، عنده وجهة نظر صراحة تحترم بخصوص المنافسة في رمضان. قال إن المنافسة بتظل شيء إيجابي دامها في إطار القواعد والاحترام، لأنها بالنهاية تصب في مصلحة المشاهد. وشدد على إن المشكلة تبدأ لما المنافسة تتحول لصراع بعيد عن المهنية، وهذا شيء ما يليق لا بالفن ولا بالجمهور، ومؤكد إن الهدف الأساسي هو نوصل للمشاهد أفضل محتوى وهو اللي يختار بكل حرية.

بصراحة، "الظل" شكله بيرجعنا لأيام الإثارة والتشويق اللي تعودناها من الشريف. وش تتوقعون بيصير مع "زياد" و"دينا" في هالدوامة؟