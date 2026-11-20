ترفيه

يا ساتر يا رب على المفاجآت اللي جايتنا! الكاتب والممثل مصطفى بسيط أعلن عن خبر يجنن، وهو إنه بيخوض أول تجربة له في عالم التأليف. مشروع زي هذا مو أي مشروع، لا والله! بسيط يتعاون مع النجم محمد إمام في مسرحية بعنوان "أمير العالم" اللي بتنعرض ضمن فعاليات موسم الرياض الجبار.

بسيط عبر عن سعادته الغامرة وفخره الكبير بهذي الخطوة المهمة في مشواره، وخصوصاً إن الشغل ماشي تمام التمام وبدون أي ضغوط. يعني الشغل كله حب وإبداع ونتمنى نشوف نتائجه على المسرح.

وكشف بسيط إن موهبة الكتابة هذي مو جديدة عليه، بل كانت معاه من يوم ما كان طفل. يعني مو بس ممثل شاطر، الكتابة موهبته الأولى. يقول إنه يحب يدون أفكاره باستمرار حتى لو ما تحولت لعمل فني على أرض الواقع، لأن الكتابة هي موهبته الأولى والأصيلة، حتى لو كان يحب التمثيل ويبرع فيه.

هذي التجربة الأولى في التأليف مع محمد إمام تمثل خطوة مهمة في مشواره، وهو متحمس حماس مو طبيعي يشوف ردة فعل جمهور موسم الرياض على "أمير العالم". وعلى سيرة الإبداع، بسيط كشف كمان إنه شغال على مشروع سينمائي ثاني حالياً، مأخوذ عن قصة للكاتب الراحل أحمد عبد الله، ويقول إنه تربى على أفلام عبد الله ويتمنى يقدم هذا العمل برؤية غير شكل ومختلفة.

بصراحة، متحمسين نشوف إيش بيطلع من تحت إيدين مصطفى بسيط ومحمد إمام في موسم الرياض. تتوقعون "أمير العالم" بتكسر الدنيا؟