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موسم رمضان 2027 شكله بيكون نار يا حبيبي نار، لأن الفنانة بسنت شوقي ناوية تحضر بقوة مو طبيعية وتتصدر الشاشة، وتشارك بمسلسلين اثنين مرة وحدة! الخبر يقول إنها تشارك في عملين: مسلسل مصلحة الجوازات ومسلسل حليمة جبران. يعني جمهورها يستعد لماراثون درامي وكوميدي متواصل ما ينتهي طول الشهر الفضيل. جد ما ندري كيف لقت الوقت لكل هذا!

بسنت انضمت مؤخرًا لقائمة أبطال مسلسل مصلحة الجوازات. تشارك فيه كوكبة من النجوم اللي نعرفهم بحسهم الكوميدي والدرامي، ومنهم شيكو اللي حضوره دايماً يكسر الدنيا، ونسرين أمين، وسوسن بدر اللي كل أدوارها تضرب في الصميم، ومحمد محمود. واضح إننا على موعد مع جرعة ضحك محترمة. العمل هذا كتبه المبدع أمين جمال، وأخرجه حسام علي، وإنتاج حسن عسيري اللي دايمًا يقدم لنا أعمال قوية. المسلسل بيتكون من 15 حلقة بس، يعني ما فيه مجال للمط والتطويل، وهذا شيء يحسب له! وبنشوفه على قناة MBC مصر ومنصة شاهد. الصراحة، الكاست لحاله يخلي الواحد متحمس ينتظر رمضان 2027 من الحين!

كما بدأت بسنت تصوير مسلسلها الثاني حليمة جبران. الكاست فيه كوكبة نجوم ما تمزح أبدًا، كأنهم مجمعين كل فنان في الساحة بعمل واحد. فيه مي عمر اللي لها جمهورها الخاص، ومحمد رياض، ونشوى مصطفى اللي دايماً تفاجئنا، وهاني عادل، ومحمد حاتم، وأبو الكوميديا بيومي فؤاد، وإنجي المقدم، وحازم إيهاب، وعلاء مرسي، وليلى عز العرب، وعارفة عبد الرسول، وغيرهم كثير. جدياً، القائمة تطول وتطول! المسلسل هذا من كتابة مهاب طارق وإخراج محمد بكير، وبرضو من إنتاج حسن عسيري. شكلنا بنشوف تنوع بالأدوار والأداء من بسنت مع كل هالممثلين.

طبعاً، بسنت شوقي ما هي غريبة عليها هالانشغالات الكثيرة. كانت الفترة الماضية مشغولة بعد، وخلصت مؤخرًا تصوير مسلسل قلب شمس اللي كان فيه محمد سامي لأول مرة يجرب التمثيل بنفسه، وهو اللي كتبه وأخرجه. وآخر أعمالها في السينما كان فيلم إذما اللي شاركت فيه مع أحمد داود وسلمى أبو ضيف وجيسكا حسام الدين وحمزة دياب وغفران محمد. يعني بسنت ماشاء الله عليها، شغلها ماشي بقوة.

الصراحة ما ندري كيف بتدبر وقتها بين عملين بهالضخامة وكل هالممثلين، بس متأكدين إن رمضان 2027 بيكون باسم بسنت شوقي! وش تتوقعون بيكون الأقوى؟ مصلحة الجوازات ولا حليمة جبران؟