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الفنانة إلهام علي، اللي كل يوم تثبت أنها نجمة شاشة وميديا، ما رضت تفوت هاللحظة الحلوة بدون ما تشارك الفرحة مع جمهورها ومتابعيها بطريقتها الخاصة. بعد ما أعلنوا عن تصدر مسلسلها الجديد "أحلى نصيب" المركز الأول في السعودية، كان لازم نشوف رد فعلها اللي كله حماس وتقدير.

إلهام عبرت عن سعادتها الكبيرة بالنجاح اللي حققه المسلسل من أول حلقاته. وتقديراً للجهود الجبارة اللي بذلها كل واحد من زملائها وزميلاتها أبطال العمل، وجهت لهم كلمات تخلي الواحد يرفع راسه. شاركت إلهام منشور لزميلتها الفنانة ميلا الزهراني، واللي كانت أعلنت فيه خبر صدارة المسلسل.

وكتبت إلهام علي في تعليقها: "الجميلييين اللي مكتسحين في أحلى نصيب، تفرحون بعد التعب وحنا نفرح بوجود سماء الفن تمتلي بالنجوم"، موجهة التهنئة لميلا الزهراني ومحمد الشهري وعبدالله السدحان وعبدالة السناني وزهرة عرفات ولجميع العاملين في العمل.

من جهتها، كانت الفنانة ميلا الزهراني قد شاركت بوستر المسلسل على حساباتها، وكتبت أنها محظوظة بالفريق والنجوم الذين شاركتهم الرحلة، وممتنة لمحبة الجمهور وتفاعله، وتمنت أن تتم الفرحة مع الجمهور حتى آخر حلقة.

مسلسل "أحلى نصيب" هو عمل درامي مميز مكون من أربع حلقات فقط، والعمل مقرر عرضه في موسم رمضان 2027 على منصة شاشا. يشارك في بطولته بجانب إلهام علي، منهم سناء بكر يونس، إبراهيم الحساوي، براء عالم، فاطمة الشريف، فايز بن جريس، فتون الجارالله، ومحمد شامان.

الشغل ما يوقف: مشاريع إلهام علي الثانية

إلهام علي مو بس تحتفل بالنجاحات، هي دايمًا شغالة وما توقف. قريبًا، أعلنت عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي عن بدء تصوير عمل جديد في منطقة الأحساء بالمملكة العربية السعودية، لكنها ما كشفت أي تفاصيل، وهذا يخلينا في ترقب دايم للمفاجآت اللي بتحضرها.

وبعيدًا عن الدراما، هناك فيلم "حزام.. ميراث العز" لصالح وزارة الحرس الوطني. الفيلم عُرض تزامنًا مع اليوم الوطني السعودي 96، ويروي قصة الشهيد "حزام"،

وفي مسلسل "سندس 3"، سندس ترجع بقوة لسوق العقارات، وتقدر تستلم زمام الشغل من عبدالرحمن بعد ما أعلن إفلاسه. وتفرض نفوذها وتصير هي صاحبة القرار في كل الصفقات، وتدخل في صراعات قوية مع المنافسين، بينما عيالها يعيشون صعوبة التأقلم مع وضعهم الجديد. المسلسل من إخراج رامي رزق الله وتأليف فاطمة الأقزم.

كمان، إلهام كانت جزء من مسلسل "عرس الجن"، اللي جاء ضمن سلسلة "وحوش 2". العمل هذا مستوحى من قصة حقيقية صارت في الكويت، وعُرض على منصة شاشا. شارك في بطولته مع إلهام كل من أحمد النجار وحصة النبهان، وأخرجه سعيد الماروق.

في "عرس الجن"، إلهام علي تجسد شخصية المطربة الكويتية نورة الطقاقة في تجربة غامضة ومرعبة. القصة تدور حول نورة اللي تستقبل دعوة غريبة لإحياء حفل زفاف في قصر مهجور، وتكتشف بعدين إنها كانت تحيي "عرساً للجن". المسلسل مليان أجواء رعب وإثارة وتشويق، مع أصوات غامضة وأحداث تخلي الواحد على أعصابه.