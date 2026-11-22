ترفيه

الرياض صارت غير مع حلول المساء، كأنها عروسة بتتكشخ لأكبر حفل في العالم. الشاشات العملاقة تنور كل واجهة مبنى، أصوات الموسيقى تندمج مع ضحكات الأطفال، وكل زاوية تصير مساحة للترفيه من مطاعم ومقاهي ومسارح وألعاب وعروض حية. الليل هنا مو مجرد تكملة لليوم الطويل، لا يا حبيبي، الليل صار عالم ثاني تتلاقى فيه الثقافات واللغات وتجارب ما تتكرر.

من قلب هالجو الخرافي، يبدو موسم الرياض 2026 أكبر من مجرد حفلات ومهرجانات عادية. هذا مشروع كامل قاعد يغير هوية المدينة نفسها، ويخلي الترفيه جزء أصيل منها. الموسم، اللي انطلق في 21 أكتوبر الماضي تحت شعار "Big Time"، قاعد يثبت نفسه كحدث ترفيهي دولي بامتياز، فعالياته منتشرة على مناطق متعددة بالرياض، ضمن برنامج رئيسي يمتد لعشرة أسابيع، وبعض التجارب الترفيهية والمناطق ممكن تطول أكثر بعد.

موسم الرياض: كيف صار "بيج تايم" عالمي؟

اللي قاعد يصير بالرياض مو صدفة، هذا كله جزء من رؤية السعودية 2030 اللي حطت تطوير السياحة والترفيه وتحسين جودة الحياة ضمن أولوياتها. قبل 2019، الرياض ما كانت معروفة كوجهة عالمية للمهرجانات والحفلات الكبيرة، بالرغم من مكانتها السياسية والاقتصادية. بس مع إطلاق الموسم، بدأت المدينة تقدم تجربة مختلفة، تجمع عدد كبير من الفعاليات في فترة محددة، وتستقطب فنانين ورياضيين وشركات ترفيه عالمية.

منذ انطلاق نسخته الأولى في 2019، الموسم قاعد يتوسع ويجمع فعاليات متنوعة، من موسيقى ومسرح وسينما، لفعاليات رياضية عالمية، وتجارب ثقافية، وأسواق، وفعاليات عائلية. الفكرة الأساسية كانت تحويل المدينة كلها لوجهة للأنشطة، مو بس تنظيم حدث واحد في قاعة. والموسم من أهم المشروعات اللي تشرف عليها الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، اللي ارتبط اسمه بتطوير الحدث والترويج له واستقطاب فعاليات رياضية وفنية كبرى. هذا التحول مو بس اقتصادي، لا، هذا تغيير ثقافي واجتماعي، الرياض قاعدة تقدم نفسها للعالم كله كمدينة تستاهل الزيارة للترفيه والسياحة وقضاء أحلى الإجازات.

فعاليات الموسم: لكل ذوق نصيب!

نسخة 2026 هذي السنة، ما راح تخلي أحد زعلان. فيها بطولات رياضية دولية عالمية، واللي تتابعها جماهير من كل مكان، مثل الملاكمة والمصارعة والتنس والفنون القتالية المختلطة. وكمان في حفلات موسيقية تهز المسارح، وعروض مسرحية وكوميدية تضحكك من قلب، بالإضافة لأنشطة مخصصة للأطفال والعائلات. الموسم صار يستهدف كل الشرائح، مو جمهور واحد، بيقدم تجارب تناسب كل الاهتمامات والفئات العمرية والجنسيات المختلفة.

يعني لو أنت من النوع اللي يدور على منطقة ألعاب وأنشطة تفاعلية للعائلة، بتلاقي خيارات كثيرة. ولو كنت من محبين الحفلات الطربية، لك وجهة ثانية. وعشاق الرياضة بيحصلون برنامج مليان منافسات عالمية. الأنشطة هذي كلها تتوزع على مناطق متعددة، كل منطقة لها طابعها الخاص، وهذا اللي خلى الموسم كأنه شبكة من الوجهات الترفيهية المنتشرة في المدينة، مو مهرجان تقليدي في مكان واحد. وشعار "Big Time" مو مجرد كلمة، هو رسالة واضحة عن الطموح اللي تبغى الجهة المنظمة توصل له، سواء من حجم الأحداث أو مستوى الإنتاج أو القدرة على جذب كل هالجمهور الكبير.

بوليفارد وورلد: تذكرة مجانية حول العالم؟

وإذا تبغى الصدق، "بوليفارد وورلد" لحاله حكاية ثانية وتجربة لا تفوت! فكرتها إنها تقدم لك تجارب مستوحاة من ثقافات ومدن ودول مختلفة كلها في مكان واحد. يعني ما يحتاج تسافر آلاف الكيلومترات عشان تشوف مشاهد معمارية أو تذوق أطعمة أو تتسوق في أسواق وعروض مستوحاة من بلدان متعددة. نسخة هالسنة فيها إضافات ثقافية جديدة من اليمن والبرتغال وهولندا، يعني ممكن تتذوق أكل يمني، وتشوف عروض مستوحاة من البرتغال، وتعيش تجربة هولندا في نفس الليلة.

الفكرة كلها إنها "تجربة" تبسط لك ثقافات العالم في صورة ترفيهية خفيفة. صحيح إنها طريقة حلوة ومسلية نتعرف فيها على ثقافات بعيدة وقريبة، خصوصاً للأطفال والعائلات اللي ممكن يكتشفون بلدان ما سبق لهم سافروا لها. بس الواحد يتساءل: هل هالتبسيط اللي يعرض رموز الثقافات المشهورة بس، يقدر ينقل الصورة الحقيقية لعمق هالثقافات؟ الثقافة أكبر بكثير من مجرد أكل أو موسيقى أو واجهات مباني، صح ولا لأ؟

المهم، موسم الرياض 2026 قاعد يرسخ مكانه كواحد من أهم الفعاليات اللي نشوفها، وقدر يخلي الرياض محور جذب للسياحة والترفيه على الخريطة العالمية. الرياض الحين مو بس مدينة، الرياض صارت هي الفعالية كلها. طيب أنت، وش أكثر شي جذبك في الموسم هالسنة وخلاك تقول: "Big Time" جد؟