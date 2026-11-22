ترفيه

يا جماعة، وش السالفة مع خصوصية المشاهير؟ الموضوع هذا رجع للواجهة بقوة، وكل هذا بسبب تصريحات الدكتور محمود عفيفي، اللي كان طبيب الفنانة شيرين عبد الوهاب.

تصريحاته هذي ما خلت أحد يتكلم غير عنها، والكل صار يتساءل: وين راحت خصوصية المريض وأخلاقيات المهنة؟ الموضوع وصل لدرجة إن الكاتب والطبيب خالد منتصر وجه انتقادًا صريحًا للدكتور عفيفي، اللي هو أخصائي سمنة ونحافة، لأنه تكلم علنًا عن وضع شيرين الصحي والنفسي. منتصر شاف إن كشف هالمعلومات انتهاك صريح لمبدأ السرية الطبية، وكتب بمنشور على الفيسبوك إن خصوصية المريض واجب أخلاقي ومهني، وإن السوشيال ميديا مو مكان للكلام عن تفاصيل طبية دقيقة.

الأزمة بدأت بعد ما شيرين ظهرت في عزاء والدة المايسترو أمير عبد المجيد. إطلالتها ذيك أثارت تفاعل كبير عشان تغيير ملامحها وزيادة وزنها، وهذا اللي رجّع التساؤلات عن وضعها الصحي بعد ما ابتعدت عن الأضواء فترة.

المصيبة إن الدكتور عفيفي نفسه كان قد نشر فيديو قال فيه إنه انقطع تواصله مع شيرين لأكثر من شهرين ونصف، وإنه ما قدر يتابع حالتها خلال هالفترة. وتكلم بعد عن حالتها النفسية بآخر لقاء بينهم، وقال إن الضغوط النفسية ممكن تأثر على الوزن والالتزام بالحمية، وربط بعد اضطراب المزاج بمستويات هرمون الكورتيزول.

جدل كبير صار على حدود اللي نقدر نقوله عن معلومات المرضى، وهل الشخصيات العامة مالهم حق في خصوصيتهم الصحية والنفسية بعيدًا عن عيون الإعلام والجمهور؟ عاد وش رايكم أنتم، هل الطبيب له الحق يتكلم كذا عن أي مريض، حتى لو كان مشهور؟