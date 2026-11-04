Zulaikha Zakaria: Bukan Kaleng-Kaleng Punya Pengarah Di Sebalik Kudrat 1968!

Hiburan

Filem Kudrat 1968: High Council tengah panas-panas meletop kat pawagam sekarang, dah raih kutipan RM12.5 juta selepas empat hari tayangan, termasuk tayangan awal. Tapi, ramai mungkin tak tahu, ada seorang pengarah wanita yang memang hebat di sebalik naskhah ni: Zulaikha Zakaria. Bersama Khairi Asyraff, dia yang bawak cerita ini ke layar perak, membuktikan wanita pun boleh duduk di kerusi pengarah filem yang mengetengahkan dunia lelaki.

Perjalanan Bermula: Dari Branded Content ke Penulisan Skrip

Zulaikha ni bukan terus terjun jadi pengarah tau. Perjalanan dia dalam industri kreatif ni panjang dan penuh liku. Dia mulakan langkahnya dengan membina pengalaman dalam penghasilan kandungan berjenama atau branded content. Selama dua tahun bersama Astro Gempak, dia memang terlibat rapat dengan klien untuk hasilkan konten-konten yang catchy dan bermakna. Pengalaman ni lah yang jadi batu loncatan, buka jalan untuk peluang lebih besar dalam industri filem.

Lepas dua tahun, Zulaikha beralih arah, masuk ke Astro Shaw sebagai penulis skrip. Pusaka jadi filem pertama yang dia tulis, bukti bakat penulisan dia bukan main-main. Lepas tu, dia terus terlibat dalam beberapa projek filem lain macam Rahsia, dan juga naskhah Astro First seperti Mulut Masin serta Comel. Dari sinilah kita nampak, pengalaman dalam konten dan penulisan skrip tu boleh je berkembang jadi kerjaya yang lebih broad dalam pengarahan.

Lonjakan Kerjaya: Kerusi Pengarah Projek: High Council

Detik paling penting dalam perjalanan kerjaya Zulaikha ialah bila dia dapat peluang jadi pengarah bersama untuk Projek: High Council dengan Anwari Ashraf. Kalau nak jujur, siapa je tak rasa gerun bila dapat tanggungjawab sebesar ni? Dalam temu bual dengan Glam Lelaki, Zulaikha sendiri mengaku dia rasa takut dan ragu-ragu. Tapi, dia sedar, nak maju kena lah keluar dari zon selesa. Ini memang satu cabaran besar, tapi dia hadap jugak!

Pengalaman masa pembikinan Projek: High Council ni lah yang betul-betul buka mata Zulaikha untuk faham dunia lelaki dengan lebih mendalam. Dia cakap, dunia lelaki ni sebenarnya kompleks gila, terutama bila sentuh bab identiti, ego, kesetiaan, dan prinsip.

Kudrat 1968: Kejayaan Yang Dirai

Pengalaman tersebut membawa Zulaikha ke kerusi pengarah bagi Kudrat 1968: High Council. Filem ni mengetengahkan dunia lelaki, termasuk persoalan tentang hierarki, persahabatan, kuasa, maskuliniti dan tekanan persekitaran.

Kejayaan filem ni memang tak dapat dinafikan. Kalau ikut siaran media Astro Shaw pada 31 Oktober 2026, awal-awal dia dah kutip RM6.5 juta, campur tayangan awal dan dua hari tayangan rasmi sejak 29 Oktober 2026. Tapi, tak sampai hati nak update sikit, laporan Gempak pada 3 November 2026 dah cakap kutipan dah melambung sampai RM12.5 juta! Memang padu! Kudrat 1968 ni unik sebab guna pendekatan 'One Story, Two Formats', gabungkan empat episod siri premium dengan filem layar lebar. Kiranya, francais High Council ni memang dah ada komuniti peminat yang setia gila.

Untuk hasilkan skrip Kudrat 1968 ni pun bukan sehari dua punya kerja. Ia ambil masa kira-kira lapan bulan! Dari cetus idea, bentang kat Astro Shaw, buat penyelidikan, bangunkan karakter, sampailah skrip tu lengkap. Ini tunjuk betapa telitinya proses kreatif di belakang tabir.

Sisi Peribadi Zulaikha

Di sebalik komitmen dan fokus kerja, Zulaikha ni ada juga sisi peribadi yang menarik. Dia kongsi dalam temu bual yang sama, dia ni jenis banyak berfikir, keras kepala, tapi dalam masa yang sama penyayang. Dia sangat hargai masa untuk diri sendiri dan dengan anak kesayangannya. Rutin pagi yang tenang tu penting untuk dia mulakan hari sebelum hadap macam-macam tanggungjawab. Bila ditanya harapannya untuk 10 tahun akan datang, Zulaikha nak terus buat benda yang dia suka, terus belajar, dan ada kehidupan yang seimbang antara kerjaya, keluarga, dan diri sendiri. Harapan yang relatable sangat!

Perjalanan Zulaikha Zakaria ni memang inspirasi gila. Ia buktikan yang kerjaya dalam industri kreatif tak semestinya lurus je. Dari branded content, jadi penulis, sampai la jadi pengarah filem yang mendapat sambutan hebat, setiap pengalaman tu ada nilai dia. Kejayaan Kudrat 1968 bukan cuma filem semata-mata, tapi juga letak nama Zulaikha sebagai pengarah wanita yang patut kita tabik hormat!

Siapa kata pengarah filem tentang dunia lelaki ni mesti lelaki je? Zulaikha dah buktikan sebaliknya!