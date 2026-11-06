Tak sangka! Pelembut baju bukan untuk baju je, boleh gilap bilik air bagi berkilat?

Gaya Hidup

Cuba ngaku, berapa ramai yang stress tengok kesan daki putih atau tompok air kat bilik air? Kesan air berkapur (limescale) ni memang musuh nombor satu kita, especially kat paip, jubin, sampai la ke pintu shower kaca. Kalau dibiarkan, memang buat bilik air nampak kusam, kadang rasa macam mustahil je nak hilangkan!

Tapi, jangan risau, geng! Ada satu hack viral kat media sosial yang confirm buat korang terlopong. Rahsianya? Pelembut baju! Yes, pelembut baju yang korang guna untuk bagi baju wangi semerbak tu. Idea dia senang je; pelembut baju ni boleh bantu buang kesan air dan tinggalkan bau harum yang buat bilik air rasa macam baru lepas cuci.

Bukan setakat bersih dan wangi je, pelembut baju ni ada bahan yang boleh buat permukaan nampak lebih licin dan segar. Imagine, bilik air korang bukan saja berkilat dan bebas tompok, tapi bau dia pun boleh buat kita rasa tenang je.

Tapi, hold on. Hack ni bukan magic wand untuk semua masalah. Kalau kesan daki terlalu tebal atau dah lama, especially kat paip dan permukaan logam, korang mungkin kena guna pencuci khas atau produk anti-limescale jugak. Hack pelembut baju ni lebih kepada penjagaan harian untuk maintain kebersihan antara sesi cuci bilik air yang deep clean.

So, apa rahsia paling power untuk elak limescale ni datang balik? Senang je: keringkan permukaan lepas korang mandi! Air yang bertakung kat paip atau cermin shower tulah punca utama kesan daki ni muncul. Guna je kain microfiber, lap sikit lepas mandi, confirm bilik air korang akan kekal berseri lebih lama. Barulah tak sakit mata tengok kan?

Siapa kata kerja rumah ni bosan? Dengan hack ni, mungkin cuci bilik air korang dah tak jadi beban lagi! Dah ready nak cuba?