Astro Bawa Dua Konsert Mega: Dari Kudrat Boys Hingga Ziana Zain!

Hiburan

Bersiap sedia, peminat muzik tempatan! Astro akan gegarkan Idea Live Arena, 3 Damansara dengan dua konsert super gempak pada 5 dan 6 Disember 2026. Bukan kaleng-kaleng, korang akan dihidangkan dengan persembahan barisan artis popular merentasi generasi, bermula jam lapan malam setiap hari.

Konsert Sooka: Kudrat Boys Hingga Bunkface!

Membuka tirai pada 5 Disember 2026, Konsert Sooka bakal menghimpunkan kugiran-kugiran yang memang power! Bersedia untuk melayan persembahan dari Kudrat Boys, The Lantis, Insomniacks, Bunkface, dan Kugiran Masdo. Bayangkan lagu-lagu hits favourite korang dimainkan live, depan mata! Dari melodi romantik Insomniacks sampai lagu rancak Bunkface, memang susah nak duduk diam sepanjang persembahan. Konfem bergoyang habis!

Tiket untuk Konsert Sooka ditawarkan dalam enam kategori, jadi boleh pilih ikut poket korang. Ada DISTORT (RM128), ATTACK (RM188), MOSH (RM208), GIG (RM258), SOLO (RM288) dan RIFF (RM388). Ada pilihan untuk tempat duduk dan ruang berdiri, jadi no problem lah nak rock out atau santai-santai.

Konsert Vaganza: Nostalgia Bertemu Generasi Baharu!

Keesokan harinya, 6 Disember 2026, pentas diteruskan dengan Konsert Vaganza yang menjanjikan pengalaman berbeza. Bersedia untuk dihiburkan oleh lagenda seperti Datuk Ziana Zain dan Dato' Ramli MS, digabungkan dengan bakat-bakat baru macam Tenxi, Jaclyn Victor, Noh Salleh, Mimi Fly, Odda, Ratu, Ammara dan ALPHA. Tak cukup dengan tu, ada juga penampilan khas dari peserta Gegar Vaganza Fantasia!

Ini memang peluang keemasan untuk generasi muda kenal karya penyanyi terdahulu yang evergreen, manakala peminat lama pula boleh enjoy muzik generasi sekarang. Boleh dikatakan gabungan yang padu, sesuai untuk semua!

Konsert Vaganza menawarkan sembilan kategori tiket bermula dari harga RM188 hingga RM788. Paling best, kategori GEGAR siap ada pengalaman Meet & Greet Soundcheck lagi! Ha, jadi, korang team kugiran rock out atau team persembahan penuh nostalgia? Apa pun pilihan, jangan tunggu sampai tiket habis baru nak buat keputusan! Tiket dah boleh beli dah menerusi Ticketmelon. Cepat sebelum melepas!