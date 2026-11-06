Dari Content Creator ke Penyanyi: Nashkay Terjun ke Bidang Muzik dengan 'Rela Lepaskan'?

Hiburan

Pempengaruh Nashkay nampaknya memang tak nak lepaskan peluang untuk terus kembangkan bakat. Kali ini, dia terjun pula ke bidang muzik dengan melancarkan single terbarunya berjudul 'Rela Lepaskan'.

Lagu 'Rela Lepaskan' ni datang dengan tema yang agak berat tapi realistik—perpisahan, penerimaan, dan kekuatan untuk teruskan hidup. Mesej utamanya mudah tapi dalam: melepaskan seseorang atau sesuatu tu bukan bermakna kita kena terus lupa, tapi lebih kepada proses untuk menerima kenyataan dan melangkah ke hadapan. Fuh, menusuk kalbu!

Menurut Nashkay sendiri, keistimewaan mesej yang disampaikan dalam lagu inilah yang jadi pendorong utama dia untuk terlibat dalam projek ini. Katanya, tema lagu ni sangat dekat dengan realiti kehidupan kita semua. "Ketika pertama kali mendengar lagu ini, saya merasakan mesejnya cukup dekat dengan kehidupan. Setiap orang pasti melalui pelbagai perkara yang mengajar kita tentang penerimaan, kekuatan dan bagaimana untuk terus melangkah ke hadapan," ujarnya.

Sebab tu, dia terbuka hati nak terima lagu ni. Bagi Nashkay, muzik ni memang medium paling power untuk sampaikan perasaan yang kadang-kadang susah sangat nak kita luahkan dengan kata-kata. Memang ngamlah kalau nak jadikan lagu ni sebagai soundtrack bila tengah broken, tapi dalam masa yang sama nak bangkit.

Yang menariknya, mesej dalam 'Rela Lepaskan' ni bukan hanya tertumpu pada hubungan cinta semata-mata. Ia ada tafsiran yang lebih luas, boleh dikaitkan dengan pelbagai pengalaman hidup pendengar. Contohnya, bila kita berhadapan dengan perubahan besar, kehilangan, atau perkara yang berlaku di luar jangkaan—semua tu menuntut kita untuk belajar menerima sebelum boleh melangkah ke hadapan. Deep!

Penglibatan Nashkay dalam bidang muzik ini secara tak langsung membuktikan yang platform digital bukan setakat tempat untuk bina pengaruh je. Ia sebenarnya berpotensi jadi landasan untuk terokai peluang dan kembangkan kerjaya dalam pelbagai bidang lain. Powerlah!

Untuk masa sekarang, Nashkay menegaskan yang fokus utama dia masih pada dunia digital dan membina jenama Nashkay. Tapi, muzik ni dia nampak sebagai peluang baru untuk teroka kreativiti dan timba pengalaman. "Dalam masa sama, saya mahu terus mengembangkan apa yang sudah dibina di media sosial, termasuk membuka lebih banyak peluang dalam bidang perniagaan pada masa akan datang," katanya lagi.

Lagu 'Rela Lepaskan' yang dilancarkan pada Ogos 2026 ini merupakan hasil kolaborasi vokal antara Nashkay dan Aseng AXA Band. Penulisan lirik dan komposisi lagu ni pula adalah hasil sentuhan Faez Jantan, manakala susunan muzik dibuat oleh Afiq Bruno. Kalau nak layan, single ni dah boleh didengarkan di pelbagai platform penstriman digital, dan muzik videonya pun dah ada dekat saluran YouTube Awal Muzik Entertainment. Dah bersedia ke nak move on dengan Nashkay?