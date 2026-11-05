Padu! Video Throwback Siti Nurhaliza Berusia 16 Tahun Di Kampung Bantal Viral

Hiburan

Satu klip video 'throwback' yang memaparkan Datuk Seri Siti Nurhaliza Tarudin ketika berusia 16 tahun membuat persembahan di Kampung Bantal, Pahang, kini tular kembali dan menggamit memori indah buat penyanyi ikonik itu.

Video yang asalnya dimuat naik oleh pengguna Threads itu merakam Siti muda menyanyikan lagu dangdut popular, 'Amboi Asyiknya' pada 15 Jun 1996. Masa tu, karier Siti baru je nak 'take off', jadi rakaman nostalgia ni memang rare gila, tunjuk ikon muzik kesayangan ramai ni di pentas kampung yang sederhana. Patutlah dah lama power, rupanya dari dulu lagi dah perform kat macam-macam tempat!

Siti sendiri mengakui memang dia bermula dengan menyanyi di majlis kahwin, karnival kampung – macam-macamlah. Dia kata persembahan tu antara 'gig' terawal dia lepas masuk dunia hiburan. Menurut Siti, masa tu dia dah 'artiste' dah, baru nak mula karier. Dia percaya ia sekitar era lagu 'Jerat Percintaan' tengah hit.

Band yang main muzik tu sebenarnya band bapa saudaranya, dan semua yang main muzik tu saudara-mara dia; sepupu-sepupu dan bapa saudaranya sendiri sebagai ketua kumpulan. Memang selalu dapat jemputan buat persembahan seluruh Pahang. Momen yang dirakam di Kampung Bantal tu sebenarnya acara sambutan bekalan elektrik masuk ke kampung. Bapa saudara saya dijemput untuk buat persembahan hiburan untuk orang kampung, katanya.

Dia ingat lagi, dia dengan band keluarga akan nyanyi lagu-lagu popular yang orang kampung suka, terutamanya lagu dangdut yang rancak-rancak. Masa tu kalau kami band kampung ni, memang nyanyi sajalah lagu-lagu yang popular. Lagu 'Angkat Kaki' dan macam-macam lagi lagu dangdut memang sentiasa jadi pilihan. Kalau majlis kahwin, lagu macam tu memang rezeki saya. Rakaman tu memang memori, saya tak tahu siapa yang rakam, kongsinya. Itulah Siti Nurhaliza yang dulu, menyanyi di majlis perkahwinan dan acara-acara kampung, memang macam tu, tegasnya.

Bagi Siti, bila tengok balik video lama tu, memang satu peringatan yang menyentuh hati pasal perjalanan dia – dari pentas-pentas kecil di kampung sampailah jadi nama besar yang dikenali semua orang hari ini. Saya belajar dari pengalaman. Latar belakang saya memang menyanyi di funfair, majlis perkahwinan, di kampung-kampung. Kadang-kadang sampai menyanyi di tempat yang berlumpur-lumpur, yalah, kan kalau di kampung bila hujan, tanah jadi lembik, ceritanya. Saya nyanyi saja kat situ. Macam tulah cara saya belajar, melalui pengalaman, menyanyi di macam-macam pentas. Itulah yang terlintas bila saya kenang semula zaman awal saya, tambahnya.

Memang betul kata orang, nak jadi legend kena lalui macam-macam. Dari kampung berlumpur ke pentas konsert gah, Siti Nurhaliza memang tunjuk kalau ada bakat dan usaha, tak ada benda yang mustahil.