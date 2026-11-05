Ella teruja tiket showcase Qatar hampir sold out, tapi ada kemelut!

Hiburan

Ella, Ratu Rock negara kita, sedang meluahkan rasa teruja melampau sebab dia bakal terbang ke Qatar bulan April depan untuk satu showcase eksklusif! Bayangkan, tiket untuk persembahan dia ni dah macam nak habis, hampir sold out!

Tapi, ada satu 'tapi' yang besar sangat sampai Ella sendiri pun risau. Showcase yang dijadualkan pada 26 April depan tu, nasibnya bergantung pada perkembangan kemelut yang sedang berlaku kat Asia Barat sekarang ni. Ella berkata, jika penerbangan ditunda, dia terpaksa menerimanya.

Jemputan untuk showcase ni datang daripada sebuah organisasi Malaysia, jadi memang bangga la Ratu Rock kita ni dapat bawa nama Malaysia sampai ke sana. Pemilik nama Nor Zila Aminuddin ini dah siap sedia nak persembahkan kira-kira 15 buah lagu untuk penonton di sana. Saya sangat tak sabar nak buat persembahan di hadapan penonton di sana sebab suasana yang berbeza, kan? katanya, penuh teruja.

Walaupun teruja, Ella turut berpesan: "Jadi doalah agar kemelut di sana berhenti, ujarnya. Barulah semua perancangan berjalan lancar dan kita boleh tengok Ratu Rock ni beraksi penuh tenaga!

Harap-harapnya, kemelut tu cepatlah selesai, takkan nak biar Ella keciwa tiket dah sold out tapi tak dapat perform? Korang rasa?