Korang rasa anak sulung je ke yang relate lagu 'Teruskanlah' Hazreen Amreena ni? Jom bongkar cara Shiha Zikir cipta lirik!

Hiburan

Penyanyi baharu yang bernaung bawah Shiha Zikir Empire (SZE), Hazreen Amreena, baru je keluar dengan single terbarunya, 'Teruskanlah'. Bukan lagu cinta mengulit jiwa, tapi kali ni mesejnya dalam gila — pasal perjuangan, pengorbanan, dan kekuatan kita nak teruskan hidup demi orang yang kita sayang. Memang lain macam aura lagu ni, Hazreen sendiri cakap liriknya lagi dekat dengan hati dia berbanding lagu pertama dulu.

Bila Penat Kena Pendam

'Teruskanlah' ni macam suara hati kita semua yang selalu kena simpan segala penat dan sedih. Demi siapa? Demi keluarga dan orang tersayang, lah! Cuba jujur, siapa je tak pernah rasa nak give up, nak mengalah? Tipulah kalau tak pernah terlintas pun, kan? Tapi itulah kita, tetap gagahkan diri, teruskan langkah sebab ada insan-insan yang bergantung pada kita.

Dengan lagu ni, Hazreen harap ia boleh jadi tempat kita meluahkan rasa, memujuk hati, dan memeluk jiwa-jiwa yang tengah struggle habis-habisan nak terus kuat. Korang rasa relate tak? Mesti ada yang dah start rasa sebak ni.

Resipi 'Teruskanlah' Jadi Hits: Dari Hati ke Lirik!

Nak tahu macam mana lagu yang penuh emosi macam ni boleh tercipta? Meh sini MAD Malaysia bongkarkan 'resepi' istimewa Kak Shiha Zikir sebagai komposer dan penulis lirik. Bukan main tangkap muat je tau, Kak Shiha memang buat homework betul-betul!

Pertama sekali, Kak Shiha tak terus melompat tulis lagu. Dia akan "temu bual" artis dia dulu. Menurut Kak Shiha, kalau hendak keluarkan lagu artis di bawah naungannya, kedua-dua belah pihak perlu rasa gembira dan puas hati. Kira macam sesi terapi pulak, kan? Dia nak pastikan Hazreen dapat lagu yang dia betul-betul nak, dan dia sendiri pun puas hati dengan hasilnya.

Lepas tu, Hazreen pun cerita lah apa yang dia impikan untuk lagu barunya. Hazreen memberitahu dia mahukan sebuah lagu tentang anak sulung atau individu yang menjadi penyara keluarga, yang sentiasa bekerja keras untuk orang tersayang walaupun diri sendiri penat dan tiada tempat untuk meluahkan perasaan. Ha, kan dah kena batang hidung ramai yang baca ni! Memang Hazreen fokus pada kisah yang tak ramai berani luahkan.

Bukan setakat tu je, Kak Shiha pun tanya Hazreen macam mana dia luahkan perasaan bila sedih. Jawapan Hazreen? "Menurutnya, ketika sedang sedih, dia suka duduk di dalam bilik dan menangis." Fuh, padu terus Kak Shiha tangkap momen ni! Daripada situ lahirlah lirik yang menusuk kalbu: "Di kamar ku sendiri, bertahan untuk berdiri, di saat duniaku runtuh melalui takdir sendiri." Memang power! Setiap jawapan dan pengalaman Hazreen tu lah yang Kak Shiha olah dan tukar jadi lirik. Dari A sampai Z, memang Hazreen punya cerita.

Hazreen sendiri mengakui yang ketegasan Kak Shiha masa bekerja tu banyak tolong dia jadi lebih berdisiplin dan tak leka kejar impian sebagai penyanyi baru. Memang terbaiklah mentor macam ni, kan?

Bukan Setakat Anak Sulung, Tapi Untuk Semua Pejuang Hidup!

Walaupun inspirasinya datang dari kisah anak sulung atau penyara keluarga, Kak Shiha dan Hazreen setuju mesej 'Teruskanlah' ni tak terhad untuk golongan tu je. Ia untuk sesiapa saja yang tengah pikul tanggungjawab, yang bekerja keras untuk keluarga dan orang tersayang. Kak Shiha sendiri pun relate dengan lagu ni, sebab dia pun bekerja keras untuk keluarga, ibu bapa, dan pasangannya.

Hazreen berharap sangat lagu ni akan jadi batu loncatan untuk kerjaya seninya terus berkembang, dan yang paling penting, mampu sentuh hati pendengar yang tengah lalui fasa kehidupan mencabar. Dia sendiri pernah rasa down, hilang semangat masa mula-mula nak bina kerjaya dalam seni, tapi tak pernah jadikan itu alasan untuk berhenti. Dia berharap pendengar akan menjadi lebih kuat, tidak mudah mengalah dan terus berjuang hingga ke akhirnya.

Bukan itu je, Hazreen siap harap lagi korang akan guna lagu ni dekat platform media sosial bila nak kongsi pahit manis hidup. "Kalau lagu ini dapat menjadi pemangkin semangat kepada seseorang, saya sangat bersyukur," katanya.

So, korang dah ready nak dengar 'Teruskanlah' dan hayati setiap liriknya? Siapa tahu, mungkin lagu ni la yang akan jadi soundtrack kehidupan korang yang tengah berjuang sekarang!